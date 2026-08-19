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Tragedia en Córdoba: murió una nena de 4 años tras ser aplastada por un portón

La pequeña estaba internada desde el lunes en la Clínica Vélez Sarsfield tras sufrir graves traumatismos en la cabeza. El accidente ocurrió en barrio Suárez.

19/08/2026 | 12:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Una nena de 4 años murió este miércoles luego de que un portón de cochera cayera sobre ella en una vivienda de barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.

La pequeña había sido trasladada de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde permanecía internada desde el lunes a raíz de las graves lesiones que sufrió, principalmente traumatismos en la cabeza.

Según la información recabada por Cadena 3, el accidente ocurrió cuando el padre de la menor intentaba abrir el portón de la vivienda. De acuerdo con las primeras hipótesis, la estructura se habría salido de su carril y terminó cayendo sobre la niña.

Las circunstancias exactas del hecho todavía no fueron determinadas y son materia de investigación. Tampoco se estableció si la menor estaba apoyada o cerca del portón al momento del accidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La trasladaron de urgencia

Luego del impacto, la niña fue asistida y trasladada de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los profesionales médicos intentaron estabilizarla y tratar las graves consecuencias de los golpes.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, murió durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles como consecuencia de los traumatismos que había sufrido.

La tragedia ocurrió apenas un día después de que la pequeña cumpliera años.

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Investigan cómo ocurrió el accidente

Tras el fallecimiento, tomó intervención la Policía y se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se desprendió el portón.

Entre otros aspectos, se busca establecer si la estructura presentaba algún desperfecto, si se encontraba en condiciones adecuadas de mantenimiento o si algún otro factor provocó que se saliera del sistema de desplazamiento.

La investigación permanece abierta y se aguardan mayores precisiones sobre la mecánica del accidente doméstico que terminó con la vida de la niña.

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una nena de 4 años murió tras la caída de un portón de cochera.

¿Quién fue la víctima? La víctima es una niña de 4 años que vivía en barrio Suárez.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el miércoles, y la niña había sido internada desde el lunes.

¿Dónde fue el accidente? El accidente ocurrió en una vivienda de barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se produjo el accidente? El padre intentaba abrir el portón cuando este se salió de su carril y cayó sobre la niña.

¿Por qué se investiga el accidente? Se investiga para determinar si el portón presentaba desperfectos o si hubo falta de mantenimiento.

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