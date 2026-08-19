Un nene de dos años llevó 71 dosis de cocaína a un jardín en Córdoba: detuvieron a sus padres

FOTO: Un niño de dos años lleva 71 envoltorios de cocaína al jardín y su madre es arrestada

El padre del niño de dos años que llevó un monedero con 71 dosis de cocaína a un Centro de Cuidado Infantil de la ciudad de Córdoba fue detenido este miércoles por orden de la Justicia.

La medida fue dispuesta por la fiscal Antinarcotráfico Paulina Lingua, luego de un operativo realizado en barrio Ampliación Cabildo, donde fue localizado el hombre.

El padre quedó acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor. De esta manera, ambos padres del niño quedaron detenidos por la investigación.

El caso había generado conmoción luego de que una docente encontrara el monedero con la droga en poder del pequeño, que había llegado al establecimiento acompañado por su madre junto con su hermana de tres años.

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Cómo fue el hallazgo de la cocaína

El episodio ocurrió este martes en un Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la capital cordobesa.

Según la reconstrucción de los investigadores, la madre llegó al establecimiento con sus dos hijos y los dejó al cuidado de las docentes. En ese momento, aparentemente, se le habría caído un monedero de color rosa sin que se diera cuenta.

El niño de dos años tomó el objeto y fue llevado al aula correspondiente. Cuando una docente le retiró la campera y la mochila, advirtió que el pequeño intentaba abrir el monedero.

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Al ayudarlo, la maestra observó en su interior numerosos envoltorios con una sustancia blanca. Ante la sospecha de que se trataba de una droga, dio aviso a las autoridades del establecimiento y posteriormente al 911.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó pruebas de campo y confirmó que se trataba de cocaína. En total, se contabilizaron 71 dosis, ya fraccionadas y presuntamente preparadas para su comercialización.

La reacción de la madre

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, cuando la madre regresó al establecimiento intentó recuperar el monedero. Sin embargo, la docente se negó a entregárselo porque ya había dado aviso a la Policía.

La mujer se retiró del lugar y posteriormente regresó para buscar a su hija de tres años. Para entonces, los efectivos policiales ya se encontraban en el establecimiento y procedieron a detenerla.

La mujer había quedado detenida el martes por orden de la fiscal Lingua.

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Este miércoles, la investigación avanzó con la detención del padre, quien quedó a disposición de la Justicia acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por involucrar a un menor.

Los niños quedaron al cuidado de su abuela

Los dos menores fueron puestos bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Según lo dispuesto por el organismo, quedaron al cuidado de su abuela materna mientras avanza la investigación judicial.

La causa busca determinar ahora el origen de la droga, el rol que habrían tenido los padres y si existen otras personas involucradas en la presunta comercialización de estupefacientes.

Informe de Francisco Centeno y Juan Federico.