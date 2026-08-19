Una cancha de pelota vasca en el Monumento a la Bandera: la postal inédita que tendrá Rosario

FOTO: Reloj del Portal Suramericano en la zona del Monumento a la Bandera.

El Monumento Nacional a la Bandera tendrá un protagonismo deportivo inédito durante los Juegos Suramericanos 2026: será escenario de las competencias de pelota vasca. Para recibir la disciplina se instalará una estructura modular que permitirá contar con una cancha preparada bajo los parámetros técnicos internacionales, en uno de los lugares más emblemáticos de Rosario y a metros del río Paraná.

La elección del escenario forma parte de una propuesta que busca combinar el patrimonio histórico y turístico de la ciudad con el deporte de alto rendimiento. La cancha será montada especialmente para el certamen y permitirá acercar una disciplina poco habitual para el público general a uno de los espacios de mayor circulación de Rosario.

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La pelota vasca tendrá así una de las postales más particulares de los Suramericanos 2026. La competencia se desarrollará frente al entorno del Monumento y el río Paraná, integrándose a un corredor deportivo urbano que también conectará distintos puntos de la ciudad con los espacios destinados a actividades para espectadores y al Fan Fest.

El montaje será de carácter temporal y estará diseñado para respetar las características del lugar, sin modificar de manera permanente el entorno patrimonial. De esta manera, el espacio histórico se transformará durante los Juegos para recibir a atletas de distintos países y convertirse en un escenario internacional de una disciplina con distintas modalidades y una fuerte tradición en varios países de la región.

La iniciativa también apunta a sacar el deporte de los escenarios tradicionales y llevarlo a lugares reconocibles para vecinos y turistas. Durante los Suramericanos 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, el Monumento a la Bandera sumará una imagen inédita: el deporte continental como protagonista frente a uno de los símbolos más importantes de Rosario.