Escándalo en el juicio por Maradona: analizaron por error estudios del padre de Diego
El abogado Mario Baudry denunció que se incorporó por equivocación documentación médica ajena al exfutbolista y puso en duda que se tratara de una impericia.
19/08/2026 | 12:18Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó nuevamente envuelto en una polémica luego de que se detectara que la junta médica analizó por error estudios pertenecientes al padre del exfutbolista.
La irregularidad fue advertida durante el debate oral, según informó TN. Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando Maradona, explicó que el documento cuestionado corresponde a un estudio realizado en 2015.
"Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015", señaló el letrado, pareja de Verónica Ojeda.
Baudry consideró que la incorporación de la documentación no habría sido accidental. "Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede", sostuvo.
De todos modos, aclaró que la irregularidad no modificaría las conclusiones centrales de la causa. Sin embargo, calificó el episodio como un "escándalo" y denunció que se habría adulterado una prueba.
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¿Qué ocurrió en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona? Se detectó que la junta médica analizó por error estudios pertenecientes al padre del exfutbolista.
¿Quién es el abogado que representa a Dieguito Fernando Maradona? El abogado es Mario Baudry, quien ha señalado la irregularidad en el juicio.
¿Cuándo se realizó el estudio cuestionado? El estudio cuestionado corresponde a un análisis realizado en 2015.
¿Qué opinó Mario Baudry sobre la irregularidad? Baudry considera que la incorporación de la documentación no fue accidental, sugiriendo que podría ser intencional.
¿Cómo calificó Baudry el episodio? Baudry calificó el episodio como un “escándalo” y denunció que se habría adulterado una prueba.