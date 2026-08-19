Juicio por la muerte de Cristian Zárate: Acusados apuntan a Lotocki como responsable

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – En el inicio del juicio por la muerte de Cristian Zárate, tres de los acusados decidieron declarar y señalaron a Aníbal Lotocki como el cirujano responsable de las intervenciones realizadas el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO).

El primero en tomar la palabra fue el anestesista Santiago Luis Olguín, quien explicó su rol en la operación: "Nunca conocí a Lotocki, ni antes ni después de ese día, no volví a verlo, ni tampoco formo parte de su equipo quirúrgico. También aclaro que no tomé parte de los estudios previos, ni la decisión del plan quirúrgico".

Olguín asistió a la clínica el 15 de abril de 2021 en calidad de reemplazo de un colega, Juan Pablo Torcacio, quien le había preguntado si estaba disponible para realizar una cirugía plástica. Aseguró que no conocía el lugar, pero le dijeron que la clínica contaba con las condiciones necesarias para operar.

El anestesista confirmó que el equipo quirúrgico estaba liderado por Lotocki, quien le mencionó que tenía tres cirugías programadas para ese día: una liposucción, una liposucción con dermolipectomía (víctima) y una transferencia de plasma.

Olguín describió el procedimiento anestésico, que comenzó con un interrogatorio al paciente, seguido de la revisión de los estudios solicitados por Lotocki. Determinó que Zárate presentaba un riesgo quirúrgico 2.

El anestesista explicó que realizó un chequeo del instrumental antes de iniciar la operación y estuvo a cargo del monitoreo del paciente. Tras finalizar la intervención, evaluó a Zárate y lo encontró estable y consciente, siendo transferido al cuidado de la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández.

Sin embargo, cuando estaba por iniciar la tercera cirugía, Olguín fue informado de que el paciente presentaba agitación, dolor y baja presión arterial. En ese momento, Lotocki decidió operar nuevamente, pero tras la evaluación, indicó que no había hallado sangrado y procedió a cerrar.

Olguín concluyó su testimonio afirmando que se retiró de la clínica con un paciente estable y lúcido, sin haber sido contactado posteriormente sobre el estado de Zárate.

A continuación, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos, quien declaró de forma remota, informó que fue citado dos días antes para asistir a la cirugía de Zárate. Señaló que, aunque llegó tarde, el paciente ya estaba anestesiado y que siempre había sido ayudante en las operaciones.

Hoyos corroboró que Lotocki era el cirujano principal, aunque Daniel Enrique Zambrano García asumió el mando en un momento dado cuando Lotocki se retiró de la sala. Afirmó que se retiró antes de que concluyera la operación y que no recibió contacto posterior.

Por último, Zambrano García también tomó la palabra y explicó que asistió a muchas cirugías de Lotocki como observador y que no conocía a Zárate ni tenía información sobre sus antecedentes médicos. Expresó su lamento por lo sucedido y reiteró que su participación fue breve y limitada a ayudar en la operación.

Al recordar la cirugía, comentó que participó durante 40 minutos, pero que no era parte del equipo. Indicó que Lotocki le pidió que lo ayudara en la dermolipectomía y que, tras su salida, no hubo complicaciones durante la operación.

Zambrano concluyó que el paciente se encontraba lúcido y estable al momento de su partida, pero que al regresar a la clínica más tarde, Zárate estaba descompensado y sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después.