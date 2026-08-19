Banco de Alimentos Córdoba lanzó un programa de apoyo a comedores y merenderos

FOTO: Banco de Alimentos de Córdoba. (Foto: prensa/Banco de Alimentos)

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La Fundación Banco de Alimentos Córdoba presentó "Apadriná un comedor", una iniciativa destinada a respaldar el trabajo de las organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria en distintos barrios y comunidades.

El programa busca sumar a personas y empresas dispuestas a realizar aportes económicos periódicos para facilitar el acceso de comedores y merenderos a los alimentos distribuidos mensualmente por la entidad.

Desde 2002, el Banco de Alimentos Córdoba trabaja para reducir la inseguridad alimentaria mediante la recuperación de productos aptos para el consumo que, de otro modo, serían descartados.

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FOTO: Banco de Alimentos de Córdoba. (Foto: prensa/Banco de Alimentos)

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Actualmente, 487 comedores y merenderos integran su red de beneficiarios y brindan asistencia a unas 54.000 personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Cada combo entregado pesa aproximadamente 170 kilos e incluye alimentos secos, lácteos, granos, huevos, frutas y verduras. Según estimaciones de la Fundación, esa cantidad permite cubrir apenas el 40% de lo que las organizaciones necesitan para sostener el servicio alimentario.

La entidad y los espacios sociales trabajan mediante un sistema de colaboración. Los comedores realizan una contribución solidaria para acceder a los productos, mientras que la Fundación se ocupa de captar las donaciones y afrontar las tareas de almacenamiento, logística y distribución.

Sin embargo, la situación socioeconómica dificulta que numerosas organizaciones puedan cubrir esa contribución y los gastos de transporte necesarios para retirar los alimentos. Ante este escenario, el programa de padrinazgo apunta a aportar previsibilidad y sostener la red de asistencia.

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FOTO: Banco de Alimentos de Córdoba. (Foto: prensa/Banco de Alimentos)

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• ¿Qué significa apadrinar un comedor?

La propuesta consiste en realizar un aporte económico periódico al Banco de Alimentos Córdoba para ayudar a cubrir la contribución solidaria y hacer posible el retiro y la distribución de los productos.

Desde la Fundación destacaron que este respaldo permitirá que las organizaciones planifiquen su trabajo y mantengan de manera continua la asistencia a niños, adolescentes, personas mayores y familias.

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FOTO: Banco de Alimentos de Córdoba. (Foto: prensa/Banco de Alimentos)

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• ¿Cómo colaborar?

El programa contempla dos modalidades de aporte mensual:

-$86.000 para cubrir la contribución correspondiente a un combo de alimentos de 170 kilos.

-$172.000 para que una organización pueda acceder cada mes a dos combos de 170 kilos cada uno.

También existe la posibilidad de realizar aportes trimestrales o anuales. El dinero se deposita o transfiere directamente a la Fundación, que se encarga de administrarlo y asignarlo al comedor o merendero correspondiente.

El padrinazgo se formaliza mediante la firma de un convenio. Las personas y empresas participantes podrán visitar el espacio apadrinado y compartir actividades con sus beneficiarios.

Además, recibirán un certificado de padrinazgo, un recibo C en concepto de donación y un informe mensual. También contarán con una mención destacada en el sitio web y las redes sociales de la Fundación.

Link para inscripciones: bancodealimentoscba.org.ar/apadrina/