Julián Álvarez no estará en el debut del Atlético de Madrid en LaLiga contra el Málaga

La lista de convocados del Atlético de Madrid para su primer partido de La Liga presenta una notable ausencia: Julián Álvarez no estará en el equipo que enfrentará al Málaga en el Estadio Metropolitano.

Según información de Noticias Argentinas, Diego Simeone, el director técnico del equipo, argumentó que la decisión de no incluir a la "Araña" en el encuentro inaugural se debe a criterios relacionados con su condición física y no está vinculada al interés que ha mostrado el Barcelona por ficharlo durante este período de transferencias.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador argentino destacó que el delantero necesita incrementar sus sesiones de entrenamiento para alcanzar el estado físico ideal antes de la competencia oficial.

A diferencia de Álvarez, otros jugadores que se unieron al equipo en la misma etapa de la pretemporada europea, como Juan Musso, Giuliano Simeone, Álex Baena y Marcos Llorente, sí fueron convocados, mientras que Cristian "Cuti" Romero también quedó fuera de la lista.

En cuanto al Barcelona, aunque Álvarez sigue siendo su principal objetivo para reforzar el ataque, el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick está considerando alternativas para no retrasar la conformación definitiva del plantel, destacándose el sueco Viktor Gyökeres como una opción viable.