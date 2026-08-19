Ángel Rojas elogia a Tomás Aranda y lo compara con su propia trayectoria en Boca

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Ángel Clemente "Rojitas" Rojas elogió este miércoles al juvenil Tomás Aranda por sus actuaciones con la camiseta de Boca y sorprendió al compararlo con él mismo.

"Me hace acordar a mí", aseguró Rojas al referirse al joven futbolista, a quien ubicó como su aparición favorita entre los últimos jugadores surgidos de las divisiones inferiores del "Xeneize".

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el vínculo entre ambos tiene, además, una historia particular fuera de la cancha. "Hablé con él, con el papá, con todos, somos vecinos. Cuando lo vi le dije que lo quiero, que siga. Es un chico bueno, respetuoso", contó el histórico ex delantero.

Los elogios de Rojitas hacia Aranda no son nuevos. En abril, cuando el juvenil todavía daba sus primeros pasos en Primera, ya lo había definido como "el mejor de Boca" y un futbolista con un enorme futuro, aunque en aquel momento también había pedido llevarlo lentamente debido a su corta edad y los pocos partidos que acumulaba.

Rojas es considerado uno de los grandes ídolos de la historia de Boca, club en el que debutó en 1963 y conquistó cinco títulos antes de continuar su carrera fuera de la institución.

Rojitas fue uno de los grandes exponentes de la gambeta, el desequilibrio individual y la picardía en la historia "Xeneize", características que encuentra ahora en el juego de Aranda.

El juvenil logró hacerse un lugar durante 2026 y se transformó rápidamente en una de las grandes apariciones de Boca, a partir de su capacidad para recibir entre líneas, conducir, encarar y asumir responsabilidades ofensivas pese a su juventud.

Además, su crecimiento le permitió ganar cada vez mayor protagonismo en un equipo que encontró en los futbolistas surgidos de las inferiores una de sus principales noticias positivas durante la temporada.

Ahora recibió quizás uno de los elogios más importantes desde su aparición en Primera: una gloria que marcó una época en La Bombonera se vio reflejada en su fútbol.