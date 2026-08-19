Kast en el norte de Chile: lluvias dejan un muerto, tres heridos y más de mil evacuados

SANTIAGO — El presidente de Chile, José Antonio Kast, llevó a cabo el miércoles una visita a varias localidades en el norte del país, donde más de mil personas han sido evacuadas a albergues debido a la emergencia climática provocada por intensas lluvias, que han dejado un fallecido y al menos tres heridos.

La cifra de evacuados se incrementó de poco más de 300 registrados la noche del martes a 1.166 el lunes. Además, alrededor de 20 personas permanecen aisladas y más de 580 han sido afectadas, según datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (Senapred).

Las evacuaciones han sido necesarias a causa de una serie de aluviones, derrumbes y deslizamientos de tierra que han impactado a cuatro regiones del norte chileno. De acuerdo con el organismo, al menos tres personas resultaron heridas en la región de Antofagasta y más de mil viviendas han sufrido daños.

Durante la madrugada, los servicios de emergencia lograron rescatar con vida a dos personas, entre ellas un anciano de 80 años, que quedaron atrapadas en la ciudad de Iquique tras un deslizamiento de tierra. "Fue un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura para recibir atención médica", comentó a los periodistas el general Adrián Andrades, de Carabineros.

Kast se trasladó a Antofagasta para supervisar las "distintas situaciones de emergencia". El mandatario subrayó la necesidad de aprender de esta crisis para mejorar la planificación urbana, refiriéndose a las cientos de personas que habitan en campamentos improvisados en áreas de riesgo.

En la tarde, Kast planea visitar la comuna de Tocopilla, que cuenta con unos 30.000 habitantes y donde un aluvión de lodo ha causado daños en la infraestructura hospitalaria, inundaciones en viviendas y cortes en las rutas. Desde la víspera, la comuna ha estado completamente aislada.

El mandatario enfatizó que es crucial ayudar primero a aquellos que "están en situación de riesgo". De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el norte del país seguirá siendo afectado por lluvias intensas, nieve, viento y posibles tormentas eléctricas hasta al menos el viernes. Esto se debe a una baja segregada, un fenómeno conocido también como núcleo frío en altura, que genera inestabilidad atmosférica, temporales, tormentas eléctricas y granizo.

Chile, con una población de aproximadamente 18 millones de habitantes y un territorio que abarca desde el Desierto del Atacama hasta la Patagonia, es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su geografía extrema, variedad de ecosistemas y exposición a riesgos naturales como terremotos, sequías, actividad volcánica y el derretimiento de glaciares.

Este año, el país ha intensificado sus esfuerzos en monitoreo, prevención y respuesta temprana ante emergencias climáticas, especialmente ante la inminente llegada del Súper Niño, un evento climático global de intensidad extrema. Se espera que su impacto se sienta entre octubre y diciembre, con efectos que podrían extenderse hasta marzo de 2027, según especialistas.