Tucumán: el hospital explicó cómo se habría producido el error con el bebé registrado como nena

FOTO: El hospital explicó cómo se habría producido el error con el bebé registrado como nena.

La investigación por el insólito episodio ocurrido en un hospital de Concepción sumó detalles sobre cómo se habría producido el error que llevó a registrar como nena a un bebé que era varón.

Según informó desde Tucumán la periodista de Cadena 3 Rosalía Cazorla, la explicación aportada ante la Fiscalía apunta a una cadena de errores durante una cesárea de urgencia.

La madre, de 24 años, llegó al Hospital Regional de Concepción para dar a luz. Durante el embarazo se había realizado cuatro ecografías y en todas le habían informado que esperaba una nena.

Pero el nacimiento se produjo mediante una intervención de urgencia. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Justicia, durante la cesárea las profesionales que atendieron el parto no habrían advertido el sexo del bebé y, luego de la extracción, lo entregaron al personal de Neonatología.

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Desde allí pasó al sector encargado de realizar el registro y fue anotado como femenino.

El error no fue advertido de inmediato. El bebé fue llevado junto a su madre, recibió ropa de nena y hasta le colocaron aros.

El momento en que descubrieron que era varón

La situación se mantuvo durante aproximadamente cuatro horas y media, hasta que una familiar se dispuso a cambiarle el pañal.

Fue entonces cuando descubrió que el recién nacido era varón. La familia aseguró que hasta ese momento ningún integrante del equipo médico les había informado que se había producido una equivocación.

El abuelo del bebé, Mario Paz, relató a Cadena 3 el desconcierto que provocó la situación y aseguró que la familia no recibió ninguna explicación del hospital antes de descubrirlo por sus propios medios.

Qué investigan ahora

La Justicia intenta determinar si se trató exclusivamente de un error al consignar el sexo del recién nacido o si pudo existir una confusión en la identificación de los bebés.

Por ese motivo, se realizaron pruebas de ADN a cinco familias cuyos bebés nacieron en una franja horaria cercana. Los resultados permitirán confirmar la filiación de cada uno.

La investigación también deberá establecer cómo funcionó el sistema de identificación utilizado durante la cesárea y las horas posteriores al nacimiento.

Uno de los elementos que la familia considera relevante es la pulsera de identificación del bebé, que, según sostienen, coincidiría con la de la madre.

La explicación de los profesionales

Ante la Fiscalía declararon dos ginecólogas y una enfermera de Neonatología que participaron del procedimiento. Otros integrantes del equipo que estuvieron presentes todavía no fueron interrogados.

La versión aportada hasta el momento sostiene que la urgencia de la intervención habría impedido determinar el sexo en el quirófano y que el dato incorrecto se incorporó posteriormente durante el registro.

La investigación judicial deberá establecer si esa explicación resulta suficiente para determinar cómo un bebé pudo permanecer durante varias horas identificado como niña.

Mientras tanto, la familia espera los resultados de los estudios genéticos y reclama que se esclarezca una situación que generó conmoción tanto entre los allegados como dentro del propio hospital.

Informe de Rosalía Cazorla.