Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, el mercado cambiario argentino presenta diversas cotizaciones del dólar, reflejando la complejidad de la economía local. La cotización del dólar oficial, establecido por el Banco Central, se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Este tipo de cambio es el que las entidades bancarias ofrecen a sus clientes y está regulado por las normativas del gobierno.

Por otro lado, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, muestra un precio más elevado, alcanzando los $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue refleja la demanda en el mercado no regulado, donde los ciudadanos buscan resguardar sus ahorros ante la inflación y la devaluación de la moneda nacional.

Además, en el contexto de operaciones bursátiles, el dólar bolsa se encuentra en $1.514.2 para la compra y $1.521 para la venta. Este tipo de cambio se utiliza en transacciones donde los inversores adquieren títulos en moneda local que luego se venden en dólares, permitiendo el acceso a divisas legales pero a un costo considerado más alto.

Otro indicador importante es el dólar contado con liquidación (CCL), que está cotizando a $1.574.5 para la compra y $1.575.5 para la venta. Esta opción es utilizada principalmente por empresas que necesitan repatriar dinero en el extranjero, buscando adquirir dólares a través de la compra de acciones o bonos locales.

El dólar cripto se ubica en $1.578.61 para la compra y $1.582.73 para la venta, ofreciendo a los usuarios una alternativa digital y muchas veces más accesible para obtener dólares.

Por último, el dólar tarjeta, que se utiliza para las compras en el exterior, se encuentra en un rango de $1.904.5 para la compra y $1.969.5 para la venta. Este tipo incluye un recargo que aplica el gobierno para las transacciones internacionales, y puede influir en el gasto turístico y en las compras en línea.

La diferencia de precios entre estas variaciones del dólar impacta directamente en la vida cotidiana de los argentinos, ya que afecta tanto el costo de productos importados como el gasto en servicios en el exterior. Factores como las expectativas inflacionarias, las políticas cambiarias del gobierno y la oferta y demanda de divisas son determinantes en esta fluctuación.