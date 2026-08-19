Inauguran en Florida un museo dedicado a las hipnóticas medusas, un atractivo único en EE.UU.

FOTO: Abre en Florida un museo de medusas, un espacio dedicado solo a estos hipnóticos depredadores

POMPANO BEACH, Florida, EE.UU. — En un entorno mágico, los depredadores de tentáculos vibran y giran en patrones hipnóticos en el nuevo museo de medusas, iluminado por proyecciones y la luz de los tanques de agua salada.

Este museo privado, ubicado en Pompano Beach, al norte de Fort Lauderdale, se considera el primero en su tipo en Estados Unidos y uno de los pocos en el mundo, según afirman los fundadores y la ciudad.

Creado por Alex y Yana Yanovsky, quienes anteriormente habían desarrollado acuarios exitosos en Ucrania, incluyendo un museo de medusas en Kiev, la pareja dejó su país tras la invasión rusa de 2022, tal como explicó la gerente de operaciones, Jessica Eisenbarth.

Inaugurado en la primavera pasada, este espacio es la primera atracción acuática de la pareja desde su llegada a Estados Unidos, y tienen planes de expansión. "Al llegar a Florida, quisieron compartir su pasión por las medusas", añadió Eisenbarth.

Las medusas, que han existido durante más de 500 millones de años, son más antiguas que los dinosaurios y los árboles. Su longevidad y su apariencia translúcida, compuesta en su mayoría de agua, suman al atractivo de estos organismos.

Yana Yanovsky se inspiró en la popularidad de las medusas en sus acuarios anteriores para establecer este museo. "Las medusas son algunas de las criaturas más resistentes de la Tierra", comentó en un comunicado. "Su movimiento es fascinante y desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos".

El museo, que abarca casi 900 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados), alberga alrededor de 20 especies de medusas, algunas de las cuales son nativas de Florida y otras provienen de distintas partes del mundo. Los tanques rotan sus ocupantes, que incluyen ortigas de mar japonesas, medusas luna, medusas moteadas y medusas invertidas, que se encuentran en los manglares de Florida.

Las medusas son adquiridas a través de socios de acuicultura autorizados, asegurando así su bienestar y conservación. La gerente general, Iryna Pelypkanych, indicó que el diseño del museo busca transmitir calma y tranquilidad, adaptándose de una antigua sucursal bancaria con un financiamiento de 100.000 dólares en subvenciones municipales.

Los guías del museo educan a los visitantes sobre el papel de las medusas en el ecosistema marino y la importancia de su protección. "Queremos que las personas se vayan con un mayor conocimiento sobre las medusas", concluyó Pelypkanych, quien destacó que existen alrededor de 4.000 especies diferentes de medusas.