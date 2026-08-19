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Trágico accidente en Brasil: 22 muertos tras choque entre autobús y camión en Paraná

El conductor del camión, procedente de Erechim, estado sureño de Río Grande do Sul, también murió en el accidente.

19/08/2026 | 15:05Redacción Cadena 3

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Trágico accidente en Brasil: 22 muertos tras choque entre autobús y camión en Paraná

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Al menos 22 personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas tras la colisión de un autobús contra un camión de carga en la madrugada de hoy, en una carretera cerca del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, limítrofe con Argentina y Paraguay, según reportes de la Policía Federal de Carreteras (PRF).

Las autoridades indicaron que 21 de los fallecidos viajaban en el autobús de la Secretaría de Salud de la municipalidad de Imbituva, en Paraná, el cual trasladaba pacientes a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

El conductor del camión, que provenía de Erechim, en el estado de Río Grande do Sul, también perdió la vida en el siniestro. La colisión se produjo en un tramo de la BR-373, una vía crucial que recorre la región central y agrícola de Paraná.

Los cinco heridos fueron llevados a hospitales en la ciudad vecina de Ponta Grossa. Durante la mañana de este miércoles, la carretera se mantuvo cerrada en ambos sentidos, y no se ha determinado cuándo será reabierta al tráfico.

Las autoridades locales están investigando las causas que llevaron a este trágico accidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un accidente entre un autobús y un camión dejó al menos 22 muertos y cinco heridos en Paraná, Brasil.

¿Quiénes son las víctimas?
La mayoría de los fallecidos eran pacientes que viajaban en el autobús de la Secretaría de Salud de Imbituva.

¿Cuándo sucedió?
El choque ocurrió en la madrugada del 19 de agosto de 2026.

¿Dónde tuvo lugar?
En la carretera BR-373, cerca de Ipiranga, estado de Paraná.

¿Por qué se investiga?
Las autoridades están indagando las circunstancias que causaron la colisión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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