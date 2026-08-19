Astronautas destacan la belleza de las auroras desde el espacio por encima de los eclipses

FOTO: ¿Qué es mejor que ver eclipses desde el espacio? Respuesta: las auroras boreales y australes

La vista de las auroras boreales y australes desde el espacio es, según los astronautas de la NASA, un espectáculo que supera a los eclipses. Esta afirmación fue compartida el miércoles por Jessica Meir y Jack Hathaway, quienes han estado viviendo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante los últimos seis meses.

Ambos astronautas comentaron que, aunque no pudieron observar el eclipse solar completo de la semana pasada debido a la ubicación de la estación, sí disfrutaron de un eclipse parcial. Además, tienen la intención de presenciar el eclipse lunar que ocurrirá la próxima semana. "Esperamos lo mejor. Debe ser algo impresionante", expresó Hathaway.

Por su parte, Meir enfatizó que las auroras son los fenómenos más asombrosos que se pueden observar desde el espacio. El reciente aumento en la actividad solar ha resultado en auroras más brillantes y espectaculares. "El sol está saliendo de su período de mayor actividad, lo que hace que las luces del norte y del sur sean aún más impresionantes", apuntó.

Recientemente, tras una gran explosión de plasma solar, Meir describió cómo "la aurora verde danzante" apareció justo debajo de ellos, creando una imagen impresionante. "Parecía una serpiente abriéndose paso justo debajo de nosotros y fue algo realmente extraordinario", comentó. La luz verde de la aurora contrastaba bellamente con el exterior blanco de la estación espacial.

Además de disfrutar de los fenómenos naturales, Meir también ha estado explorando su faceta culinaria en órbita. Se ha puesto un delantal decorado con un gato espacial y ha estado probando hojas de mostaza y col rizada cultivadas en la estación. Junto a su compañero de tripulación Anil Menon, quien llegó el mes pasado en una cápsula rusa, grabó un episodio de cocina titulado "Chez ISS".

Menon, quien trajo un gorro de chef, planea realizar más entregas de este programa. Por su parte, Meir incluyó un flautín en su equipaje y tuvo la oportunidad de interpretar "The Stars and Stripes Forever" con la Boston Pops el 4 de julio, siendo su parte pregrabada en el espacio.

La tripulación actual de la estación incluye a tres estadounidenses, tres rusos y un astronauta francés. Meir, bióloga marina, y Hathaway, capitán de la Marina, fueron lanzados en febrero y están programados para regresar a la Tierra a través de SpaceX una vez que lleguen sus reemplazos el próximo mes.