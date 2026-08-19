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Ecuador lamenta la muerte de su director de inteligencia en accidente de helicóptero en Kenia

El director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sense-Contugi, y su esposa fallecieron en un accidente aéreo en Kenia. El Gobierno expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

19/08/2026 | 16:13Redacción Cadena 3

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QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador comunicó el miércoles el fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sense-Contugi, junto a su esposa en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

En un mensaje publicado en la cuenta de X, la Presidencia expresó: "en este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados".

Sense-Contugi, quien era un amigo cercano del mandatario, se encontraba de vacaciones en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, quien también perdió la vida en el siniestro. La pareja deja atrás a dos hijos menores de edad.

Por el momento, el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las causas del accidente aéreo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
El director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador falleció en un accidente de helicóptero en Kenia.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son Michele Sense-Contugi y su esposa Stephany Hollihan Vasconez.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el miércoles, aunque no se han dado detalles específicos sobre la fecha.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El accidente se produjo en Kenia, donde la pareja estaba de vacaciones.

¿Qué ha dicho el gobierno?
El gobierno ecuatoriano ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

[Fuente: AP]

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