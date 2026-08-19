Ecuador lamenta la muerte de su director de inteligencia en accidente de helicóptero en Kenia

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador comunicó el miércoles el fallecimiento del director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sense-Contugi, junto a su esposa en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

En un mensaje publicado en la cuenta de X, la Presidencia expresó: "en este momento de profundo dolor, el Gobierno extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados".

Sense-Contugi, quien era un amigo cercano del mandatario, se encontraba de vacaciones en el país africano junto a su esposa Stephany Hollihan Vasconez, quien también perdió la vida en el siniestro. La pareja deja atrás a dos hijos menores de edad.

Por el momento, el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las causas del accidente aéreo.