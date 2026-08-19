Cerezo sobre Julián Álvarez: "No sé si pedirá perdón, pero ganará a la afición"
Enrique Cerezo se refirió al futuro de Julián Álvarez tras el intento de traspaso al Barcelona. El delantero no estará en el debut en LaLiga contra el Málaga este miércoles.
FOTO: El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo habló sobre el reencuentro de Julián Álvarez con los hinchas.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se pronunció sobre la controversia generada por el fallido traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, reiterando su postura y desmintiendo las afirmaciones en torno a la situación del jugador: "Yo dije que no se vendía".
En su declaración, Cerezo evitó pronunciarse sobre si el jugador podría ofrecer disculpas, pero expresó confianza en que Álvarez logrará recuperar el apoyo de los aficionados del club: "No sé si pedirá perdón; sé que Julián es una persona excelente y estoy seguro, segurísimo, de que ganará a la afición en dos partidos".
El presidente también detalló la decisión de no permitir la salida de Álvarez, enfatizando su importancia en el equipo: "Yo dije que no se vendía desde un principio, porque es un jugador nuestro y una pieza importante para nuestro plantel; por esa razón lo queremos, nos gusta que esté con nosotros".
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Fútbol español. Julián Álvarez no estará en el debut del Atlético de Madrid en LaLiga contra el Málaga
El director técnico Diego Simeone decidió no incluir al delantero argentino en la lista de convocados para el estreno del Colchonero en el torneo español ante Málaga.
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"Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el club, está entrenando con el plantel y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa", añadió Cerezo al referirse a la situación actual de la "Araña".
Por otro lado, el técnico del equipo, Diego "Cholo" Simeone, confirmó que Julián Álvarez no formará parte de la lista de convocados para el partido inaugural de LaLiga contra el Málaga en el Estadio Metropolitano.
Simeone justificó la ausencia del jugador, aclarando que se debe a criterios de estado físico y no a las especulaciones sobre el interés del Barcelona en ficharlo.
Julián Álvarez había manifestado anteriormente su deseo de que un traspaso al Barcelona sería beneficioso tanto para él como para el club, lo que no fue bien recibido por la directiva del Atlético, quienes respondieron que "no está en venta". Rechazaron una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid y varias propuestas del club catalán que alcanzaron los 100 millones.
Lectura rápida
¿Qué dijo Cerezo sobre Álvarez?
Cerezo afirmó que no sabe si Álvarez pedirá disculpas, pero confía en que ganará a la afición.
¿Cuál es la razón de su ausencia en el partido?
Simeone explicó que la no convocatoria se debe a criterios de puesta a punto deportiva.
¿Álvarez tiene contrato con el club?
Sí, Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid y está entrenando con el equipo.
¿Qué postura tiene el Atlético sobre su traspaso?
El club ha dejado en claro que Álvarez no está en venta y ha rechazado ofertas por él.
¿Cómo afecta esto a su relación con los hinchas?
Cerezo confía en que Álvarez recuperará el cariño de los hinchas en poco tiempo.
[Fuente: Noticias Argentinas]