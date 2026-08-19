Cerezo sobre Julián Álvarez: "No sé si pedirá perdón, pero ganará a la afición"

FOTO: El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo habló sobre el reencuentro de Julián Álvarez con los hinchas.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se pronunció sobre la controversia generada por el fallido traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, reiterando su postura y desmintiendo las afirmaciones en torno a la situación del jugador: "Yo dije que no se vendía".

En su declaración, Cerezo evitó pronunciarse sobre si el jugador podría ofrecer disculpas, pero expresó confianza en que Álvarez logrará recuperar el apoyo de los aficionados del club: "No sé si pedirá perdón; sé que Julián es una persona excelente y estoy seguro, segurísimo, de que ganará a la afición en dos partidos".

El presidente también detalló la decisión de no permitir la salida de Álvarez, enfatizando su importancia en el equipo: "Yo dije que no se vendía desde un principio, porque es un jugador nuestro y una pieza importante para nuestro plantel; por esa razón lo queremos, nos gusta que esté con nosotros".

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"Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el club, está entrenando con el plantel y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa", añadió Cerezo al referirse a la situación actual de la "Araña".

Por otro lado, el técnico del equipo, Diego "Cholo" Simeone, confirmó que Julián Álvarez no formará parte de la lista de convocados para el partido inaugural de LaLiga contra el Málaga en el Estadio Metropolitano.

Simeone justificó la ausencia del jugador, aclarando que se debe a criterios de estado físico y no a las especulaciones sobre el interés del Barcelona en ficharlo.

Julián Álvarez había manifestado anteriormente su deseo de que un traspaso al Barcelona sería beneficioso tanto para él como para el club, lo que no fue bien recibido por la directiva del Atlético, quienes respondieron que "no está en venta". Rechazaron una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid y varias propuestas del club catalán que alcanzaron los 100 millones.