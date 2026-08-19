Hace 57 años los Torino fabricados en Córdoba, largaban las “84 horas de Nürburgring”

Un día como hoy comenzaba la “Marathon de la Route”, una de las carreras mas famosas y exigentes de la década del ’70 sobre el circuito de Nürburgring, que por entonces tenía una extensión de casi 27 kilometros y donde se debía girar por 84 horas.

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Los Torino 380w alistados en la planta de lo que por entonces era IKA-Renault en el barrio de Santa Isabel de Córdoba, lograron irrumpir en el mundo europeo del automovilismo, enfrentando con un medio de producción nacional, a afamadas marcas del mundo.

La historia quiso que el Torino N°3 con Oscar Mauricio Franco al volante, lograra la bandera de cuadros final adjudicandosé su categoría y convirtiendo al producto cordobés en el que más vueltas completó en todo el evento, a pesar de una penalización que lo relegó al cuarto puesto final de la clasificación general. Una verdadera hazaña.

En las 84 horas de Nürburgring de 1969 (la Marathon de la Route), el ganador absoluto fue el equipo de Lancia con el coche #38 conducido por Harry Källström, Sergio Barbasio y Tony Fall. El auto argentino N.º 3 (Torino 380W) finalizó en un histórico 4.° puesto en la clasificación general (y 1.° en su clase) tras completar 315 vueltas con penalizaciones.

El Torino fue entonces la camiseta de la selección nacional de pilotos referentes de todas las terminales automotrices del país y esta fue la conformación de la delegación denominada “Misión Argentina”:

Director general / deportivo: Juan Manuel Fangio.

Director técnico: Oreste Berta.

Coordinador general por IKA-Renault: Carlos Lobbosco.

Médico: Dr. Lino de las Heras.

Asesor de relaciones públicas por IKA-Renault: Tibor Teleki.

Coordinador administrativo por IKA-Renault: Rodolfo Ruatta.

Las Tripulaciones:

Torino N° 1 (Trompa roja): Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar Mauricio (Cacho) Fangio.

Torino N° 2 (Trompa amarilla): Gastón Perkins, Eduardo Rodríguez Canedo y Jorge Cupeiro.

Torino N° 3 (Trompa blanca/el que logró el 4° puesto final): Eduardo Copello, Alberto Rodríguez Larreta ("Larry") y Oscar Mauricio Franco.

Piloto de reserva: Néstor Jesús García Veiga.

Staff de Mecánicos: Los que estuvieron encargados de trabajar en los tres Torino fueron Ángel Andreu, Adolfo Batelli, Arturo Casarín, Enzo Comari, Roberto Cordero, José Diez, Fernando Huerta, Pablo Macagno, Alberto San Feliú, Raúl Zagaglia, Juan Carlos Zurita y Cielmino Giacone.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo