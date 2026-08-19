Ruidos políticos complican una economía que crece poco y no impacta en la sociedad

Por Sergio Berensztein

A veces me sorprende, y debo reconocer que hasta me genera cierta simpatía, el esfuerzo que realiza el Gobierno por explicar lo inexplicable. Personas que conozco desde hace muchos años, muy inteligentes y formadas, intentan que la sociedad perciba una realidad que, en algunos aspectos, contradice la experiencia cotidiana. Frente a la caída del consumo, por ejemplo, se muestran historias exitosas, como la inauguración de heladerías en invierno o la visita de Karina Milei a una fábrica de sillones que tiene buenos niveles de ventas. El mensaje parece ser: si la economía está “pinchada”, hay sectores a los que les va bien. ¿Sirve esto? ¿Hace la diferencia? ¿Cambia las tendencias? No, para nada.

Tomando distancia de esos episodios, cabe preguntarse cuánto de lo que ocurre actualmente responde a la situación internacional, cuánto tiene que ver con el adelantamiento del debate electoral y cuánto corresponde a la propia estrategia económica del Gobierno. La conclusión es que hay un poco de todo. Indudablemente, el contexto internacional influye y mucho tiene que ver con la política. Pero negar que la economía, tal como está planteada, tiene costos muy significativos sería un error. El riesgo país, que hace apenas 20 días rondaba los 400 puntos básicos, ya supera los 500. La inflación baja, pero con una actividad económica “planchada”, cae la recaudación, el consumo no se reactiva y persisten los problemas de empleo.

El escenario internacional tampoco ayuda. Existe una incertidumbre absoluta, marcada por las guerras, la evolución del precio del petróleo y problemas muy serios para el financiamiento de todo el mundo emergente. Estados Unidos elevó fuertemente sus tasas para atraer fondos y enfrenta un creciente déficit fiscal, producto, entre otras cuestiones, del esfuerzo que implica la guerra y de una situación demográfica complicada. Esto hace que el Tesoro estadounidense pague más por su deuda y, cuando el Tesoro paga más, todos terminamos pagando más, porque se produce una fuga hacia la calidad. Cuando sube la tasa de interés, los fondos del mundo son absorbidos por Estados Unidos, nos guste o no.

A esto se suman el precio del petróleo, el costo del dinero y una situación internacional caracterizada por el debilitamiento de las democracias y el crecimiento de alternativas políticas por derecha y por izquierda, especialmente de una derecha dura que genera muchos ruidos. También existen problemas en Asia, particularmente en China, donde el amesetamiento de la economía genera dudas sobre la solidez de un país que, más allá de cualquier valoración, es un socio comercial fundamental para Argentina. El mundo no ofrece hoy un escenario favorable.

En el plano político, el impacto también es importante. Se adelantó la cuestión electoral, los gobernadores están vendiendo caro su apoyo parlamentario y el Gobierno insiste con la reforma política, enviada hace cuatro meses y todavía sin avances significativos. Todo se analiza ahora desde una perspectiva electoral y eso encarece las negociaciones. Cualquier acuerdo cuesta el doble o el triple. En este contexto se aceleraron las conversaciones con el PRO, aunque muchas de esas negociaciones ya existían. La foto entre dirigentes buscó mostrar públicamente que el Gobierno conversa con la oposición. Sin embargo, las diferencias entre Karina Milei y Mauricio Macri están hoy más marcadas que antes. La política tampoco ayuda.

En cuanto a la estrategia económica, sería un error desconocer los logros alcanzados. Se revirtió el dólar fiscal, considerado por muchos economistas como la madre de los problemas argentinos, y también existe un superávit comercial. El equipo económico tiene razones para sostener su optimismo y no está inventando los resultados obtenidos. Pero una cosa es reconocer el esfuerzo realizado y otra muy diferente es pensar que todo está bien cuando la realidad muestra problemas concretos. La falta de crédito, por ejemplo, es uno de ellos. Cuando se plantea flexibilizar algunas herramientas para fortalecer el mercado financiero, la respuesta del Presidente es que el objetivo central sigue siendo bajar la inflación.

Y ahí aparece el problema central. El programa económico está basado en una demanda social genuina y muy importante: bajar la inflación. El Presidente tiene razón cuando sostiene que sin estabilidad no existe crecimiento sustentable. Pero esa demanda perdió importancia relativa frente a las prioridades actuales de la sociedad. Es una demanda de hace dos años y hoy existen otras preocupaciones que también son genuinas. El riesgo es que, por no atenderlas, se desdibuje todo el esfuerzo realizado y la sociedad deje de valorar los logros concretos alcanzados. La baja de la inflación es un resultado muy importante, pero no es lo único. El esfuerzo fue enorme y valió la pena, pero por no responder a las nuevas demandas podemos quedarnos sin nada. Sería un enorme, enorme, enorme fracaso para Argentina.