Del armado digital de Milei, a su detención en Bolivia: quién es Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra Nadia Beller, una abogada y activista boliviana que sería su expareja.

Aunque actualmente no ocupa ningún cargo en el Gobierno nacional, Cerimedo fue una figura relevante en el armado político y comunicacional que llevó a Milei a la Presidencia. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que desde hacía tiempo se encontraba distanciado del mandatario.

Cerimedo es fundador de La Derecha Diario, un medio identificado con el oficialismo libertario, y fue accionista de la empresa al menos hasta marzo de este año. También se desempeña como director ejecutivo de Numen Publicidad.

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• Su papel en la campaña de Milei

Cerimedo integró durante un período la mesa chica del actual Presidente y tuvo un rol central en la estrategia digital de la campaña electoral de 2023. Él mismo reconoció haber estado al frente de un ejército de “miles” de cuentas y usuarios dedicados a difundir contenidos en las redes sociales.

Milei también le delegó inicialmente la fiscalización de los votos, aunque posteriormente fue desplazado de esa tarea. Además, Cerimedo actuó como uno de los intermediarios para concretar la entrevista que el periodista estadounidense Tucker Carlson le realizó al entonces candidato libertario.

En una entrevista con La Nación, el consultor admitió que realiza “campañas negativas”, una práctica que definió como la difusión de información verdadera que un candidato rival busca mantener oculta.

Su trayectoria política, sin embargo, comenzó antes de su acercamiento a Milei. Cerimedo contó que trabajó para Mauricio Macri durante la campaña por la reelección de 2019, a partir de un vínculo con Patricia Bullrich. También participó en acciones electorales para Jair Bolsonaro en Brasil y habría colaborado recientemente con la campaña del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aliado del mandatario argentino.

En sus primeros años de militancia, además, fue organizador de la Juventud Peronista de La Matanza.

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• La investigación por el intento de golpe en Brasil

El nombre de Cerimedo también apareció en la investigación judicial por el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil después de las elecciones presidenciales de 2022, causa por la que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.

El argentino fue mencionado en una resolución del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que autorizó decenas de allanamientos y cuatro detenciones para reunir pruebas.

Según ese documento, Cerimedo habría formado parte del denominado “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno de los grupos señalados por distribuir tareas destinadas a desconocer los resultados electorales y promover acciones antidemocráticas.

El consultor rechazó esas acusaciones y sostuvo que el expediente representaba una “persecución política e ideológica”.

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• Una condena por estafa

A lo largo de su carrera, Cerimedo quedó involucrado en diferentes controversias vinculadas con campañas de desprestigio y con el financiamiento de actividades políticas.

También registra una condena de la Justicia penal argentina por haber vendido un mismo departamento de Mar del Plata a dos personas.

En 2016, un tribunal lo declaró responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa, en concurso ideal. La sentencia estableció una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

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• Su declaración en el caso Andis

En septiembre de 2025, Cerimedo declaró como testigo en la causa por las presuntas coimas en las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ante la Justicia, afirmó que el extitular del organismo Diego Spagnuolo le había contado que informó a Milei sobre las supuestas irregularidades. Según su testimonio, Spagnuolo también le dijo que había comunicado la situación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser”, expresó Cerimedo en su declaración. Luego agregó que Spagnuolo le había asegurado que previamente se lo había relatado a Pettovello.

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• La estructura de La Derecha Diario

La Derecha Diario es editada por Madero Media Group SRL, una sociedad vinculada con Numen Publicidad, la empresa encabezada por Cerimedo. Según los registros de Nosis, la firma editora figura sin empleados declarados.

El medio cuenta con portales en Argentina, México, Estados Unidos, Israel, Uruguay y Ecuador, y conserva una fuerte relación comunicacional con el oficialismo. Durante la jornada en la que se conoció la detención de Cerimedo, Milei compartió en su cuenta de X cinco publicaciones de La Derecha Diario.