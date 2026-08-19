La trieja santafesina habló en Cadena 3 tras su casamiento: "Aldana propuso incorporar a Fiamma"

Walter, Aldana y Fiama, la pareja de tres de Santo Tomé que formalizó su relación con un casamiento en Uruguay, hablaron en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario y contaron detalles de cómo comenzó la historia y cómo es la convivencia entre los tres.

Walter, de 45 años, contó que está en pareja con Aldana desde hace 13 años y que fue ella quien propuso sumar a Fiama a la relación. “Hace tres meses, Aldana me dice: ‘¿Por qué no incorporamos nuestra relación a Fiama?’”, relató. Fiama trabajaba en una de las empresas de Walter y ya conocía a Aldana.

Según explicó Walter, después de conversar sobre la propuesta, él contactó a Fiama y comenzaron a conocerse más. “La cito, me pongo a hablar con ella y a los dos días viajamos a Carlos Paz. Ahí nos conocimos bien, volvimos y empezamos a convivir”, contó.

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La relación avanzó hasta que decidieron formalizarla en Uruguay. “Viajamos a Concordia y dijimos: ‘¿Por qué no pasamos acá enfrente y preguntamos?’. Ya que acá en Argentina no nos dejan, y pasó lo que pasó”, relató Walter. La ceremonia tuvo un costo de 2.500 dólares, según contó, y después realizaron una fiesta en Santo Tomé.

“No creo en una pareja monogámica”

Aldana también participó de la entrevista y explicó qué la llevó a proponer la incorporación de Fiama. “La misma locura que tenemos las dos”, respondió cuando le preguntaron qué la había motivado. Y agregó: “No creo en una pareja monogámica”.

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Fiama, por su parte, contó que inicialmente tuvo dudas porque Walter y Aldana ya llevaban 13 años de relación. “Al principio, cuando me lo planteó, era como que no quería”, explicó. Sin embargo, después de conocer que la propuesta había surgido de Aldana, decidió avanzar. Sobre Walter, dijo: “Me llamó siempre la atención la forma de ser que tiene”.

Los tres también hablaron sobre la convivencia y los vínculos familiares. Walter contó que viven en un mismo terreno, aunque en dos casas diferentes. “Hay dos casas. Una casa adelante, están seis hijos viviendo con nosotros, y nosotros en la otra casa de atrás, los tres”, explicó. Además, señaló que considera como propios a los cuatro hijos de Fiama y que, en total, tiene doce hijos.

Entrevista de Alberto Lotuf.