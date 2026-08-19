Mercado de carne argentino: "Tenemos una señal de precios muy buena"

Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina, productor y consultor ganadero de Córdoba, analizó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario el presente de la ganadería y aseguró que el escenario es “medio mezclado”: hay buenos precios internacionales, pero también costos elevados y dificultades para acceder a financiamiento. Además, cuestionó que el novillo argentino todavía pague derechos de exportación y señaló que el contexto geopolítico también impacta sobre la actividad.

El especialista explicó que el crecimiento de las exportaciones en dólares responde principalmente a una mejora de los precios y no a un aumento de la producción. “Tenemos una señal de precios muy buena, después tenemos los costos internos que tenemos que manejarlos mejor”, sostuvo. En ese sentido, destacó la apertura de nuevos mercados y el acuerdo con Estados Unidos, país que ya representa el 19% de las ventas argentinas de carne vacuna.

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Costamagna también se refirió a la caída del consumo interno y explicó que Argentina actualmente produce unos 55 kilos de carne vacuna por habitante al año. Si se descuentan entre 10 y 15 kilos destinados a la exportación, quedan poco más de 40 kilos para el mercado interno. Según detalló, la menor disponibilidad de carne vacuna comenzó a compensarse con pollo y cerdo, además de importaciones de carne vacuna provenientes principalmente de Brasil.

Sobre este último punto, aclaró que existen diferencias de calidad entre ambos productos. “La genética británica es la que tenemos en Argentina. Es de mayor calidad y de mayor precio”, explicó, mientras que la genética cebú, predominante en Brasil, “es de menor precio y en general se usa para hacer hamburguesas”. Como ejemplo, señaló que un lomo brasileño puede llegar a venderse a unos 9.000 pesos el kilo en el supermercado, mientras que uno argentino puede ubicarse entre 20.000 y 25.000 pesos.

El productor sostuvo que el escenario actual debe entenderse como un período de transición, mientras los ganaderos recomponen el stock perdido durante los últimos años. “Este año es un año de transición, el año que viene a partir de marzo vamos a tener más oferta de carne vacuna en Argentina”, anticipó. También destacó que ya existe una señal de recuperación en la producción: se faenan menos animales, pero cada uno llega con mayor peso.

“Cuando miramos la cantidad de animales que van a faena, retrocedimos el 10%, pero la cantidad de kilos solamente un 6%. O sea, se está eficientizando la cadena y ganando valor”, explicó Costamagna. Según su análisis, la retención de vientres que están realizando los productores permitirá recomponer el capital y el stock ganadero, lo que debería traducirse en una mayor disponibilidad de carne durante el próximo año.

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El especialista también señaló que el aumento de las importaciones no necesariamente implica un incremento de precios para los consumidores. “Si miran el INDEC, el IPC del mes pasado, tienen deflación en todos los precios de las carnes”, afirmó, y mencionó bajas en pollo, asado y carne picada. Para Costamagna, el mayor ingreso de carne importada forma parte de una transición vinculada a la menor producción local y a la necesidad de abastecer la demanda.

Por último, explicó cómo se modificó el mapa ganadero argentino y destacó el peso que todavía mantienen la Pampa Húmeda y la provincia de Buenos Aires. “La mayor cantidad de vacas del país, casi el 60% del stock, están entre La Pampa y Buenos Aires”, señaló. También indicó que allí se concentra cerca del 60% de la industria frigorífica, mientras que otras zonas ganaderas fueron desplazándose hacia el norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

Entrevista de Hernán Funes.