Cinco autores exploran la realidad de Vaca Muerta en la antología Frackibacter Vaccamortensis

Buenos Aires, 19 agosto (NA) - Frackibacter Vaccamortensis es una antología publicada en colaboración entre Proyecto ECO ECO y la editorial Tenemos las Máquinas, que reúne relatos de cinco autores: Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Michel Nieva, Gabriela Borrelli Azara y Claudia Aboaf. Este libro cuenta con un prólogo de Pablo Schanton y un epílogo de Valeria Meiller. Actualmente, está disponible en formato digital de descarga gratuita y tuvo su primera distribución en papel durante la Feria de Editores (FED), que se llevó a cabo del 6 al 9 de agosto en Buenos Aires.

La presentación del libro está programada para el viernes 21 de agosto a las 18 horas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, situado en San Juan 350. La entrada será libre y gratuita.

La obra busca narrar la extracción petrolera en la Patagonia como un fenómeno ecológico actual, utilizando lo que sus creadores denominan "ficción ecosófica", un concepto inspirado en el filósofo Félix Guattari, que invita a reflexionar sobre la crisis ambiental a través del arte, más allá de los debates técnicos o políticos.

Algunos relatos de la antología surgieron de un trabajo de campo colectivo realizado en Añelo, la localidad de Neuquén que se ha convertido en el centro del desarrollo de Vaca Muerta. Estos relatos abordan las tensiones existentes entre la industria, la comunidad y el territorio.

Un cuento destacado es El camino del oleoducto, escrito por Gabriela Cabezón Cámara, que narra la historia de una antropóloga que documenta el desplazamiento de una comunidad y el colapso ambiental en Sauzal Bonito, a lo largo del recorrido de un oleoducto.

El título del libro hace referencia a una bacteria ficticia, concebida por Michel Nieva, que es capaz de sobrevivir en ecosistemas alterados por el fracking, simbolizando las posibilidades de regeneración o resistencia biológica que podrían emerger tras la devastación.

En el epílogo, Valeria Meiller comenta que el libro busca proponer "estrategias narrativas para metabolizar un territorio que todavía parece inédito", sugiriendo que la literatura puede abordar la devastación ecológica de manera más efectiva que la discusión especializada.

Proyecto ECO ECO, respaldado por el colectivo Periodistas por el Planeta, ha estado trabajando en la problemática de los hidrocarburos a través de diversas formas artísticas, como la poesía, la música, la fotografía y la producción audiovisual. Su objetivo es trasladar la conversación pública sobre la crisis climática hacia lo simbólico y lo sensible.

La presentación en el Museo Moderno incluirá un programa completo: una proyección audiovisual con imágenes y sonidos capturados en Vaca Muerta, una mesa de conversación con Gabriela Borrelli Azara, Claudia Aboaf y Pablo Schanton, así como lecturas a cargo de Gabriela Cabezón Cámara y Magalí Etchebarne, con la participación de Michel Nieva a través de una conexión remota desde Nueva York. Al finalizar, se realizará un brindis y se repartirán ejemplares del libro entre los asistentes.

Frackibacter Vaccamortensis puede descargarse gratuitamente desde el sitio de Proyecto ECO ECO.