Santa Fe insiste para que el papa León XIV pase por Rosario: "Seguimos trabajando"

El gobierno de Santa Fe mantiene las gestiones para que el papa León XIV incluya a Rosario en su recorrido durante la visita que realizará a la Argentina en noviembre. La vocera provincial, Virginia Coudannes, confirmó que el pedido ya fue formalizado ante el nuncio apostólico y que la intención es sumar a la ciudad como una escala en el traslado del Pontífice entre Buenos Aires y Córdoba.

“Seguimos insistiendo al nuncio apostólico para que en el traslado que él hace de Buenos Aires hacia Córdoba pueda pasar por Rosario. El pedido fue formalizado”, señaló Coudannes. La funcionaria remarcó que la provincia continuará trabajando sobre esta posibilidad “hasta el último minuto”, mientras busca que Rosario sea incorporada a una agenda que, hasta el momento, contempla Buenos Aires y Córdoba.

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La gestión había sido impulsada formalmente por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien envió una carta a la Santa Sede para solicitar la presencia de León XIV en Rosario. Desde la provincia también mantienen conversaciones con instituciones religiosas de la ciudad, que, según explicó Coudannes, acompañarían la eventual visita del Papa y participarían de las actividades que puedan organizarse.

La posibilidad de que León XIV pase por Rosario tiene además un fuerte componente simbólico para el gobierno provincial, que busca mostrar el proceso de pacificación y reconstrucción del tejido social de la ciudad. Por ahora, la alternativa que se intenta instalar es que el Papa pueda realizar una escala durante su viaje entre Buenos Aires y Córdoba, una gestión que Santa Fe asegura que continuará hasta último momento.