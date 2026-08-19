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Fórmula 1: Hadjar se lesionó una muñeca entrenando y no corre en Zandvoort con Red Bull

El francés se lastimó en una sesión de gimnasio y no podrá estar sobre el RB22 en el GP de Países Bajos el próximo fin de semana. Su lugar lo toma Lawson y el reserva Tsunoda correra el Racing Bulls. 

19/08/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

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Una lesión inesperada de su piloto titular Isack Hadjar obliga a Red Bull Racing a modificar su alineación de pilotos para el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 del próximo fin de semana, en el Circuito de Zandvoort -4.259 mts.-. La escuadra austríaca confirmó esta mañana que Liam Lawson tomará el lugar del francés y que Yuki Tsunoda correrá para Racing Bulls, en la Ronda 12.

Hadjar se lesionó la muñeca durante el receso veraniego de la F1, según informó inicialmente el medio holandés De Telegraaf -en una sesión de gimnasio, según parece- y no estará repuesto para correr en Zandvoort, donde el año pasado consiguió su primer podio en la F1 con el Racing Bulls.

El joven de 21 años será sustituido por Liam Lawson, quien recibe una segunda convocatoria con Red Bull tras su ascenso al inicio de la temporada 2025. En aquella ocasión, Lawson disputó dos grandes premios muy exigentes junto a Max Verstappen y poco después regresó a Racing Bulls.

Lawson subirá al RB22 y Tsunoda lo cubrirá en el VCARB 03 en el fin de semana holandés

De esta forma, Racing Bulls tomará como piloto para Zandvoort al reserva de Red Bull, Yuki Tsunoda, que terminó su etapa como titular en la escuadra mayor a finales de 2025.

"El piloto de Red Bull Racing, Isack Hadjar, sufrió una lesión en la muñeca durante el parón estival que le impedirá competir en el Gran Premio de los Países Bajos de 2026", rezaba un comunicado de Red Bull, agregando: "Le damos la bienvenida de nuevo a Liam Lawson, quien lo reemplazará en el puesto RB22 este fin de semana. El equipo le desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam por haberlo sustituido con tan poca antelación", termina diciendo la escueta comunicación.

Cadena 3 Motor, con datos de Red Bull Racing y fotografías de Red Bull Content Pool

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