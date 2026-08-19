Perdió 3.000 dólares en un shopping de Córdoba y una empleada se los devolvió
El dinero estaba suelto en el piso. Mediante las cámaras de seguridad y la patente del vehículo, lograron identificar al propietario y contactarlo.
19/08/2026 | 09:28Redacción Cadena 3
FOTO: Perdió 3.000 dólares y una empleada de un shopping se los devolvió.
-
Audio. Perdió 3.000 dólares en un shopping de Córdoba y una empleada se los devolvió
Radioinforme 3
"Quique", un oyente de Cadena 3, recuperó los 3.000 dólares que había perdido en un shopping de Córdoba gracias al gesto de una empleada del patio de comidas y al trabajo del personal de seguridad del establecimiento.
El hombre había concurrido alrededor de las 10 para tomar un café con un amigo. Cuando se dispuso a pagar, se le cayó un fajo de dinero. Lo levantó inmediatamente, pero al revisar sus bolsillos advirtió que le faltaba otro. "Empecé a buscar por todos lados. Revisé los bolsillos, la camioneta y el piso, pero no estaba. Ya lo había dado por perdido", relató.
La situación cambió cuando recibió una llamada de la empresa propietaria del vehículo que estaba utilizando, que le había sido prestado. Desde el shopping habían identificado la patente mediante las cámaras de seguridad y se habían comunicado con la firma para localizar al conductor.
Poco después, personal del establecimiento le preguntó si había perdido dinero y le confirmó que los dólares se encontraban bajo resguardo.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Córdoba. Villa Urquiza, bajo fuego: una escuela activa un protocolo cada vez que comienzan los tiros
El Colegio Paula Montal baja las persianas y reúne a sus alumnos en un salón cuando se escuchan disparos. "A veces son 30, 50 o 100 disparos durante cinco o diez minutos", dijo un vecino en Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
Según le explicaron, las cámaras registraron el momento en que Quique descendió por una escalera y el fajo cayó al piso. Una empleada del patio de comidas lo encontró, lo llevó hasta el local y se lo entregó al encargado.
"Nunca tuvimos tanta plata junta, ¿qué hacemos?", habría preguntado la trabajadora. La respuesta fue inmediata: "Hay que devolverla, no es nuestra".
El dinero, que ni siquiera estaba guardado en un sobre, fue entregado a las autoridades del shopping. Finalmente, Quique pudo recuperarlo y utilizarlo para afrontar el pago que tenía previsto realizar.
/Inicio Código Embebido/
Seguridad carcelaria. Celulares en las cárceles: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de equipos y chips
El Gobierno provincial adhirió a una resolución nacional que permite inhabilitar los equipos y tarjetas SIM utilizados ilegalmente en los penales. El mes pasado se secuestraron cerca de 350 dispositivos.
/Fin Código Embebido/
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Quién recuperó el dinero perdido?
Quique, un oyente de Cadena 3.
¿Cuánto dinero había perdido?
3.000 dólares.
¿Dónde ocurrió el incidente?
En un shopping de Córdoba.
¿Cómo se recuperó el dinero?
Gracias a la identificación de la patente y el trabajo del personal de seguridad del shopping.
¿Por qué es relevante la acción de la empleada?
Porque encontró el dinero y lo devolvió, demostrando integridad.