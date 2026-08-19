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Las Leonas triunfan 2-0 ante Escocia y pasan a la siguiente fase del Mundial de hockey 2026

Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron gracias a los goles de María José Granatto y Lara Casas.

19/08/2026 | 08:41Redacción Cadena 3

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Las Leonas consiguieron un nuevo triunfo en el Mundial de hockey.

FOTO: Las Leonas consiguieron un nuevo triunfo en el Mundial de hockey.

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La Selección argentina de hockey femenino, conocida popularmente como Las Leonas, obtuvo una victoria por 2-0 este miércoles frente a Escocia, en el marco de la tercera fecha del Grupo B. Este triunfo les asegura la clasificación a la segunda fase del Mundial que se está llevando a cabo en Países Bajos y Bélgica.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los goles que sellaron el encuentro fueron anotados por María José Granatto y Lara Casas. El partido tuvo lugar en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Noticia en desarrollo...

[Fuente: Noticias Argentinas]

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