Las Leonas triunfan 2-0 ante Escocia y pasan a la siguiente fase del Mundial de hockey 2026

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La Selección argentina de hockey femenino, conocida popularmente como Las Leonas, obtuvo una victoria por 2-0 este miércoles frente a Escocia, en el marco de la tercera fecha del Grupo B. Este triunfo les asegura la clasificación a la segunda fase del Mundial que se está llevando a cabo en Países Bajos y Bélgica.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los goles que sellaron el encuentro fueron anotados por María José Granatto y Lara Casas. El partido tuvo lugar en el Belfius Hockey Arena de Wavre.