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Fórmula 1: Vuelve a la acción Colapinto, los horarios para seguirlo en el GP de Países Bajos

Se terminan las vacaciones para la F1 y vuelve con la Ronda 12 en el vertiginoso Zandvoort, con la presencia del argentino y su Alpine. Con formato Sprint, desde el viernes mismo está todo en juego.

19/08/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Desde el viernes, Colapinto vuelve con la F1 en Zandvoort, Holanda

FOTO: Desde el viernes, Colapinto vuelve con la F1 en Zandvoort, Holanda

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Este fin de semana, se terminan las vacaciones y la acción regresa con el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, la Ronda 12 de 23, en el vertiginoso Circuito de Zandvoort -4.259 mts.- y con la presencia del argentino Franco Colapinto con su Alpine.

Con el formato Sprint F1, no habrá mucho espacio para pruebas, las posiciones comenzarán a jugarse desde el viernes y los puntos desde el mismo sábado.

Para el argentino, que marcha 12° con 19 puntos en el campeonato -que lidera sólidamente Andrea Antonelli de Mercedes con 219- se trata de su Grand Prix #39. Ha largado en 37 oportunidades, por aquella falla en la transmisión del año pasado en Gran Bretaña.

Será la 36ª Edición de esta pista clásica pero singular, por sus curvas y peraltes, que formó parte de la historia de la F1 entre 1952 y 1985 y regresó de la mano de los sucesos del campeón Max Verstappen en 2021. Para correr 6 ediciones más -con la de este fin de semana- y volver a salir del calendario, donde no estará en 2027 porque su contrato no fue renovado.

Con diferencia de 5 horas con nuestro país, aquí, les preparamos una guía con las actividades del argentino.

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en el GP de Países Bajos:

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1 -60' minutos- 07:30 hs.

Clasificación Sprint 11:30 hs.

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint -24 vueltas- 07:00 hs.

Clasificación 11:00 hs.

Domingo 23 de agosto

F1 GP de Países Bajos -72 vueltas- 10:00 hs.

Cadena 3 Motor, con datos, fotografías de formula1.com y Alpine F1 Team. Edición y redacción: Marcelo Cammisa

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