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Basura y olores nauseabundos en Córdoba: vecinos de General Savio denuncian falta de controles

Aseguran que particulares arrojan colchones, heladeras y otros residuos. Advierten por quemas, focos infecciosos y la pérdida de un espacio recreativo para los niños.

19/08/2026 | 10:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Basura en las calles de Córdoba. (Foto: ilustrativa/archivo Cadena 3)

FOTO: Basura en las calles de Córdoba. (Foto: ilustrativa/archivo Cadena 3)

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    Audio. Basural y olores nauseabundos en Córdoba: vecinos de General Savio denuncian falta de controles

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Vecinos de barrio General Savio, en la ciudad de Córdoba, denunciaron la formación recurrente de un basural a cielo abierto que provoca olores nauseabundos, contaminación y riesgos sanitarios. Según señalaron, las limpiezas realizadas en el sector resultan insuficientes porque los residuos vuelven a acumularse casi de inmediato.

El reclamo fue expuesto en un sector de Parravicini al 3.400, donde se registraba una gran cantidad de basura y un fuerte olor que afecta a las viviendas cercanas. El móvil de Cadena 3 pudo observar cómo una persona detuvo su vehículo y descargó residuos en el terreno.

Sergio, Mariana y Maximiliano, vecinos de la zona, aseguraron que la situación se repite constantemente y que no se trata únicamente de personas que buscan elementos entre los desechos.

"Vienen buenas camionetas y buenos autos y tiran heladeras, cocinas, camas, colchones y sillas. Hasta hubo un auto abandonado", contó uno de los vecinos. También advirtieron que, ante la ausencia de vigilancia, el lugar se convirtió en tierra de nadie.

De acuerdo con los testimonios, algunos camiones retiran periódicamente una parte de los residuos, pero la solución dura poco tiempo. "Cuando levantan todo, a los dos segundos vuelve a haber basura", lamentaron.

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La acumulación de desperdicios se agrava cuando otras personas rompen electrodomésticos para extraer metales o abren las bolsas en busca de materiales reutilizables. Luego, parte de esos residuos es incendiada, lo que genera humo y aumenta el peligro para quienes viven en las inmediaciones.

"Por la mañana no se puede abrir la ventana porque el olor entra a las casas. En verano, con el calor, esto se intensifica", explicaron.

Los vecinos también indicaron que en el lugar se arrojan restos de alimentos y huesos, lo que favorece la proliferación de insectos y otros focos de infección. A ello se suma la quema de cables y basura, una práctica que contamina el aire y puede desencadenar incendios.

El terreno, atravesado por líneas de alta tensión, era utilizado anteriormente por niños del barrio para jugar al fútbol. Sin embargo, la presencia de residuos y materiales peligrosos terminó por desplazar las actividades recreativas.

Los vecinos reclamaron mayores controles, cámaras de vigilancia y medidas que permitan identificar a quienes arrojan basura. También pidieron que el espacio sea cercado y recuperado para el uso de la comunidad.

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Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué problema enfrentan los vecinos de barrio General Savio? Denuncian la formación recurrente de un basural a cielo abierto que provoca olores nauseabundos, contaminación y riesgos sanitarios.

¿Quién informó sobre la situación? El periodista Orlando Morales durante un móvil de Cadena 3.

¿Cuándo se expuso el reclamo? Durante una transmisión en vivo desde el barrio.

¿Dónde se encuentra el basural? En el barrio General Savio, específicamente en Parravicini al 3400.

¿Por qué es un problema para los vecinos? La acumulación de basura genera olores, contaminación y riesgos sanitarios, afectando su calidad de vida.

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