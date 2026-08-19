FOTO: Controversia en Misiones por un cumpleaños con temática nazi y un saludo hitleriano

En la provincia de Misiones, un cumpleaños ha desatado una fuerte controversia debido a la temática nazi que eligió el festejado. En la celebración, que tuvo lugar en la ciudad de Oberá, un hombre de 44 años, conocido como Nito, celebró su cumpleaños con una torta que presentaba una esvástica, símbolo asociado al régimen de Adolf Hitler, lo que ha generado un amplio rechazo social.

Las imágenes del evento fueron compartidas en las redes sociales por la pareja de Nito, lo que permitió que se difundieran rápidamente. Entre las decoraciones, además de la torta, se observó a un niño haciendo el saludo hitleriano, lo que provocó indignación y repudio en la comunidad.

La torta, que estaba decorada con galletitas de chocolate, tenía en su centro una cruz esvástica. A pesar de las críticas que recibió, la pareja del festejado no eliminó las fotos de las redes, sino que optó por editarlas, cubriendo la torta con un emoji y tapando la cara del niño con un círculo gris.

Según el medio Noticias de Acá, se han presentado dos denuncias ante la justicia. Una de ellas fue realizada por el padre del niño que aparece en las imágenes, quien es expareja de la mujer que publicó las fotos en Facebook. A raíz de estas denuncias, el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá ha comenzado a tomar medidas al respecto.

Es importante destacar que en Argentina existe la Ley Nacional N° 23.592 de Actos Discriminatorios, que prohíbe de manera clara la exhibición y difusión de simbología nazi, lo que añade un contexto legal a este caso.