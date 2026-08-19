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No bastará con cambiar el chip: así bloquearán los celulares encontrados en las cárceles

Córdoba adherirá al protocolo nacional que permite detectar equipos activos y anular el IMEI, el IMSI y la línea telefónica. Los nuevos módulos de máxima seguridad tampoco tendrán enchufes en las celdas.

19/08/2026 | 10:35Redacción Cadena 3

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El Gobierno de Córdoba confirmó que adherirá al protocolo impulsado por la Nación para bloquear los celulares utilizados dentro de las cárceles, una medida que busca impedir que los detenidos organicen delitos y cometan estafas virtuales desde los establecimientos penitenciarios.

La iniciativa contempla la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para bloquear tres elementos: el IMEI, un código de 15 dígitos que identifica al aparato; el IMSI, asociado al abonado y a la tarjeta SIM; y la línea telefónica. De esta manera, el procedimiento no se limitará a dar de baja el número, ya que los detenidos suelen reemplazar el chip para continuar utilizando el mismo equipo.

El sistema incluye tecnología portátil que simula ser una antena de telefonía y permite detectar los celulares activos dentro de un radio determinado. Una vez identificados y con la correspondiente autorización judicial, los dispositivos pueden ser bloqueados para evitar que vuelvan a conectarse a la red.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en diálogo con Cadena 3 que la Provincia acompañará la iniciativa nacional. "Para nosotros es clave bloquear todo tipo de comunicación desde el interior hacia el exterior de los establecimientos penitenciarios", afirmó. Según sostuvo, desde las cárceles se planifican delitos y se realizan numerosas estafas virtuales.

/Inicio Código Embebido/

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Quinteros indicó que el penal de Bouwer ya cuenta con inhibidores, aunque aclaró que los detalles de su funcionamiento corresponden al área de Justicia. Además, explicó que la tecnología permitiría impedir el uso de cualquier celular dentro de sectores determinados, incluidos los aparatos de visitantes y funcionarios.

Durante el "Desayuno de Juntos", se recordó que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, deja su teléfono bajo custodia antes de ingresar a establecimientos federales para evitar que el dispositivo quede inutilizado por el sistema de bloqueo.

La secretaria de Gestión Penitenciaria de Córdoba, Nadia Fernández, ya había anticipado la adhesión provincial. También señaló que se trabaja para eliminar o anular los enchufes dentro de las celdas. Los nuevos módulos de máxima seguridad no tendrán conexiones eléctricas individuales, con el objetivo de impedir que los internos carguen teléfonos ocultos.

La restricción sobre los celulares no elimina el derecho de los detenidos a comunicarse. Ese contacto deberá realizarse mediante los teléfonos habilitados por el servicio penitenciario, en lugares y horarios controlados.

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Lectura rápida

¿Qué medida adoptará el Gobierno de Córdoba? Adherirá al protocolo nacional para bloquear celulares en cárceles.

¿Quién es el ministro de Seguridad de Córdoba? Es Juan Pablo Quinteros.

¿Dónde se implementará esta medida? En las cárceles de la Provincia de Córdoba.

¿Por qué se busca bloquear los celulares? Para impedir que detenidos organicen delitos y cometan estafas virtuales.

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