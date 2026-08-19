Celulares en las cárceles: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de equipos y chips
El Gobierno provincial adhirió a una resolución nacional que permite inhabilitar los equipos y tarjetas SIM utilizados ilegalmente en los penales. El mes pasado se secuestraron cerca de 350 dispositivos.
19/08/2026 | 08:32Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de celulares y chips en las cárceles.
-
Audio. Celulares en las cárceles: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de equipos y chips
Radioinforme 3
Córdoba adhirió de manera inmediata a una resolución nacional que establece un nuevo mecanismo para inhabilitar los teléfonos celulares y las líneas detectados dentro de los establecimientos penitenciarios.
La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, explicó a Cadena 3 que la medida permitirá agilizar el bloqueo de dispositivos ingresados ilegalmente y utilizados para planificar o coordinar delitos desde las cárceles.
"Los teléfonos son una de las principales herramientas utilizadas para organizar maniobras ilícitas dentro de los establecimientos", señaló la funcionaria en diálogo con Cadena 3.
El procedimiento permitirá bloquear el IMEI, el código de 15 dígitos que identifica a cada aparato; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica. De esta manera, se busca impedir que los internos eludan las restricciones mediante el cambio de chips o números.
Hasta ahora, cuando las autoridades provinciales detectaban una línea activa debían solicitar la intervención de la Justicia para que informara al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según Fernández, ese circuito administrativo sufría demoras y, en muchos casos, no concluía con la inhabilitación.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Del armado digital de Milei, a su detención en Bolivia: quién es Fernando Cerimedo
El consultor tuvo un papel central en la campaña libertaria y manejó la estrategia digital del Presidente. También trabajó para Bolsonaro y declaró en la causa por presuntas coimas en la Andis.
/Fin Código Embebido/
"A partir de ahora podremos avisar directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que realizará el pedido a las prestadoras telefónicas", indicó. Aunque las provincias no podrán ordenar por sí mismas el bloqueo, la secretaria aseguró que la intervención nacional no representará una dificultad y permitirá unificar el accionar del Estado.
Fernández sostuvo que las jurisdicciones provinciales enfrentaban demoras burocráticas y planteos judiciales de las compañías de telecomunicaciones, que invocaban la inviolabilidad de las comunicaciones ante los pedidos de bloqueo masivo.
La funcionaria aclaró que esta herramienta complementará los inhibidores de señal instalados en algunas cárceles. Estos equipos presentan limitaciones porque pueden afectar las comunicaciones de zonas cercanas a los complejos penitenciarios, ubicados en ciudades como Bouwer, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto y San Francisco.
También remarcó que continuarán las requisas y los controles tecnológicos para evitar el ingreso de dispositivos. "El mes pasado secuestramos cerca de 350 aparatos móviles en todos los establecimientos penitenciarios", precisó.
/Inicio Código Embebido/
Córdoba. Garzón descartó la hipótesis de trata y sostuvo que Barrelier actuó solo en ambos ataques
El fiscal explicó en Cadena 3 que la revisión conjunta de las causas permitió detectar similitudes en el engaño y la sujeción de las víctimas. El delito consumado en 2025 contempla una pena de entre ocho y 20 años de prisión.
/Fin Código Embebido/
Sobre la posibilidad de eliminar los enchufes de las celdas, Fernández explicó que las conexiones fueron anuladas en algunos penales antiguos, aunque en ocasiones son dañadas para volver a utilizarlas.
En cambio, afirmó que los nuevos complejos, entre ellos el Módulo 3 y el establecimiento de máxima seguridad —Semax—, fueron diseñados sin tomas de corriente en las celdas y con una arquitectura destinada a eliminar puntos ciegos.
La secretaria agregó que el Servicio Penitenciario duplicó la unidad encargada de las requisas y que también realiza investigaciones internas para detectar posibles complicidades de agentes. En ese sentido, recordó que una pesquisa del propio organismo permitió apartar a un empleado en Río Cuarto.
"El negocio de la droga y de los celulares en las cárceles es muy tentador. Por eso es un combate diario que también debemos dar hacia adentro", concluyó Fernández.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en curso. Abusos en el norte de Córdoba: una causa contra el exasesor Villarreal nunca llegó a la Fiscalía
La fiscal Analía Cepede dijo a Cadena 3 que un expediente de 2021 quedó en la comisaría de Villa de María. Contiene una denuncia por presuntos hechos de reducción a la servidumbre, abuso sexual y promoción de la corrupción de menores.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Miguel Clariá.
Lectura rápida
¿Qué medida adoptó Córdoba?
Córdoba adhirió a una resolución nacional para inhabilitar teléfonos celulares y líneas en establecimientos penitenciarios.
¿Quién explicó la medida?
La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández.
¿Cuándo se implementa el nuevo mecanismo?
La medida se implementa de manera inmediata tras la adhesión a la resolución nacional.
¿Dónde se aplicará este mecanismo?
En los establecimientos penitenciarios de Córdoba.
¿Por qué es necesaria esta medida?
Para bloquear dispositivos que se utilizan para planificar delitos desde las cárceles.