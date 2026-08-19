Celulares en las cárceles: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de equipos y chips

FOTO: Córdoba podrá solicitar el bloqueo inmediato de celulares y chips en las cárceles.

Córdoba adhirió de manera inmediata a una resolución nacional que establece un nuevo mecanismo para inhabilitar los teléfonos celulares y las líneas detectados dentro de los establecimientos penitenciarios.

La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, explicó a Cadena 3 que la medida permitirá agilizar el bloqueo de dispositivos ingresados ilegalmente y utilizados para planificar o coordinar delitos desde las cárceles.

"Los teléfonos son una de las principales herramientas utilizadas para organizar maniobras ilícitas dentro de los establecimientos", señaló la funcionaria en diálogo con Cadena 3.

El procedimiento permitirá bloquear el IMEI, el código de 15 dígitos que identifica a cada aparato; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica. De esta manera, se busca impedir que los internos eludan las restricciones mediante el cambio de chips o números.

Hasta ahora, cuando las autoridades provinciales detectaban una línea activa debían solicitar la intervención de la Justicia para que informara al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según Fernández, ese circuito administrativo sufría demoras y, en muchos casos, no concluía con la inhabilitación.

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"A partir de ahora podremos avisar directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que realizará el pedido a las prestadoras telefónicas", indicó. Aunque las provincias no podrán ordenar por sí mismas el bloqueo, la secretaria aseguró que la intervención nacional no representará una dificultad y permitirá unificar el accionar del Estado.

Fernández sostuvo que las jurisdicciones provinciales enfrentaban demoras burocráticas y planteos judiciales de las compañías de telecomunicaciones, que invocaban la inviolabilidad de las comunicaciones ante los pedidos de bloqueo masivo.

La funcionaria aclaró que esta herramienta complementará los inhibidores de señal instalados en algunas cárceles. Estos equipos presentan limitaciones porque pueden afectar las comunicaciones de zonas cercanas a los complejos penitenciarios, ubicados en ciudades como Bouwer, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto y San Francisco.

También remarcó que continuarán las requisas y los controles tecnológicos para evitar el ingreso de dispositivos. "El mes pasado secuestramos cerca de 350 aparatos móviles en todos los establecimientos penitenciarios", precisó.

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Sobre la posibilidad de eliminar los enchufes de las celdas, Fernández explicó que las conexiones fueron anuladas en algunos penales antiguos, aunque en ocasiones son dañadas para volver a utilizarlas.

En cambio, afirmó que los nuevos complejos, entre ellos el Módulo 3 y el establecimiento de máxima seguridad —Semax—, fueron diseñados sin tomas de corriente en las celdas y con una arquitectura destinada a eliminar puntos ciegos.

La secretaria agregó que el Servicio Penitenciario duplicó la unidad encargada de las requisas y que también realiza investigaciones internas para detectar posibles complicidades de agentes. En ese sentido, recordó que una pesquisa del propio organismo permitió apartar a un empleado en Río Cuarto.

"El negocio de la droga y de los celulares en las cárceles es muy tentador. Por eso es un combate diario que también debemos dar hacia adentro", concluyó Fernández.

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Entrevista de Miguel Clariá.