Garzón descartó la hipótesis de trata y sostuvo que Barrelier actuó solo en ambos ataques

FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina Vega. (Facebook)

El fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Claudio Barrelier por el ataque sufrido en 2025 por Milagros, una joven que logró escapar de una vivienda de barrio Cofico. El hombre también está acusado por el femicidio de Agostina Vega.

En diálogo con Cadena 3, Garzón precisó que Barrelier quedó imputado por “abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa”.

Según explicó, el delito consumado contempla una pena de entre ocho y 20 años de prisión. Al tratarse de una tentativa, la escala penal se ubicaría aproximadamente entre cinco años y medio y los 10 años.

El fiscal indicó que el avance de las investigaciones permitió revisar de manera integral ambas causas e incorporar elementos probatorios de un expediente en el otro.

“La investigación de Agostina y sus avances también logró echar luz sobre el hecho anterior. La profundización de ambas causas permitió avanzar en estas precisiones”, señaló.

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• Garzón sostuvo que Barrelier actuó solo

Garzón afirmó que las pruebas reunidas permitieron descartar la participación de otras personas en el ataque contra Milagros. También rechazó las hipótesis que vinculaban el episodio con una posible red de trata, una venganza o un ajuste de cuentas.

“No lo sostengo por impresión propia, sino porque las pruebas permitieron descartar esas otras hipótesis”, aclaró.

Uno de los elementos que inicialmente había despertado sospechas era la presencia de un vehículo en las inmediaciones de la casa de calle Campillo al 800. Sin embargo, el fiscal explicó que el automóvil fue identificado y pertenecía a la Policía.

“Se individualizó el vehículo, a su conductor y las razones de su presencia. Era un vehículo perteneciente a la misma Policía, que llegó con los otros móviles convocados al lugar”, detalló.

El investigador agregó que también se amplió la imputación contra la pareja conviviente de Barrelier, acusada de haberlo encubierto después de aquel episodio.

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• Similitudes entre los ataques

Consultado sobre la mecánica de los hechos, Garzón reconoció que existen similitudes entre el ataque contra Milagros y el femicidio de Agostina Vega.

“En algunos aspectos es idéntico el proceder: el engaño y la sujeción tienen una modalidad similar, conforme a las pruebas que impactan en una y otra causa”, afirmó.

El fiscal sostuvo que, hasta el momento, la evidencia ubica a Barrelier como presunto autor individual de los dos ataques.

“Después de casi tres meses, la prueba reunida es abundante y nada indica vinculaciones con la trata, ajustes de cuentas o crímenes mafiosos. Esas hipótesis fueron seriamente investigadas”, remarcó.

Finalmente, Garzón aseguró que la investigación por el femicidio de Agostina avanzará sin demoras: “Los plazos procesales se respetarán como corresponde. La gravedad del caso y la necesidad de una respuesta inmediata así lo exigen”.

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Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.