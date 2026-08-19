En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Garzón descartó la hipótesis de trata y sostuvo que Barrelier actuó solo en ambos ataques

El fiscal explicó en Cadena 3 que la revisión conjunta de las causas permitió detectar similitudes en el engaño y la sujeción de las víctimas. El delito consumado en 2025 contempla una pena de entre ocho y 20 años de prisión.

19/08/2026 | 07:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina Vega. (Facebook)

FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina Vega. (Facebook)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Garzón descartó la hipótesis de trata y sostuvo que Barrelier actuó solo en ambos ataques

    Radioinforme 3

    Episodios

El fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Claudio Barrelier por el ataque sufrido en 2025 por Milagros, una joven que logró escapar de una vivienda de barrio Cofico. El hombre también está acusado por el femicidio de Agostina Vega.

En diálogo con Cadena 3, Garzón precisó que Barrelier quedó imputado por “abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa”.

Según explicó, el delito consumado contempla una pena de entre ocho y 20 años de prisión. Al tratarse de una tentativa, la escala penal se ubicaría aproximadamente entre cinco años y medio y los 10 años.

El fiscal indicó que el avance de las investigaciones permitió revisar de manera integral ambas causas e incorporar elementos probatorios de un expediente en el otro.

“La investigación de Agostina y sus avances también logró echar luz sobre el hecho anterior. La profundización de ambas causas permitió avanzar en estas precisiones”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Garzón sostuvo que Barrelier actuó solo

Garzón afirmó que las pruebas reunidas permitieron descartar la participación de otras personas en el ataque contra Milagros. También rechazó las hipótesis que vinculaban el episodio con una posible red de trata, una venganza o un ajuste de cuentas.

“No lo sostengo por impresión propia, sino porque las pruebas permitieron descartar esas otras hipótesis”, aclaró.

Uno de los elementos que inicialmente había despertado sospechas era la presencia de un vehículo en las inmediaciones de la casa de calle Campillo al 800. Sin embargo, el fiscal explicó que el automóvil fue identificado y pertenecía a la Policía.

“Se individualizó el vehículo, a su conductor y las razones de su presencia. Era un vehículo perteneciente a la misma Policía, que llegó con los otros móviles convocados al lugar”, detalló.

El investigador agregó que también se amplió la imputación contra la pareja conviviente de Barrelier, acusada de haberlo encubierto después de aquel episodio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Similitudes entre los ataques

Consultado sobre la mecánica de los hechos, Garzón reconoció que existen similitudes entre el ataque contra Milagros y el femicidio de Agostina Vega.

“En algunos aspectos es idéntico el proceder: el engaño y la sujeción tienen una modalidad similar, conforme a las pruebas que impactan en una y otra causa”, afirmó.

El fiscal sostuvo que, hasta el momento, la evidencia ubica a Barrelier como presunto autor individual de los dos ataques.

“Después de casi tres meses, la prueba reunida es abundante y nada indica vinculaciones con la trata, ajustes de cuentas o crímenes mafiosos. Esas hipótesis fueron seriamente investigadas”, remarcó.

Finalmente, Garzón aseguró que la investigación por el femicidio de Agostina avanzará sin demoras: “Los plazos procesales se respetarán como corresponde. La gravedad del caso y la necesidad de una respuesta inmediata así lo exigen”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.

Lectura rápida

¿Quién agravó la imputación contra Barrelier? El fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Claudio Barrelier.

¿Qué delito se le imputa a Barrelier? Se le imputa “abuso sexual agravado con acceso carnal en grado de tentativa”.

¿Cuándo ocurrió el ataque a Milagros? El ataque sufrido por Milagros ocurrió en 2025.

¿Dónde se identificó un vehículo sospechoso? El vehículo sospechoso fue identificado en las inmediaciones de la casa de calle Campillo al 800.

¿Por qué se descartan otras hipótesis?
Las pruebas reunidas permitieron descartar la participación de otras personas y vínculos con redes de trata o ajustes de cuentas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf