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Nadia Beller habló en Cadena 3: "Jamás se me ocurrió que Cerimedo fuera capaz de algo así"
Mientras permanece internada tras ser baleada, la expareja de Fernando Cerimedo dialogó con Siempre Juntos. Aseguró que el consultor le hablaba de vínculos con funcionarios argentinos y afirmó que le atribuyó a Karina Milei el manejo de "toda esta estructura de corrupción".
19/08/2026 | 10:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nadia Beller está internada en la clínica Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.
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Audio. Nadia Beller habló en Cadena 3 Rosario: "Jamás se me ocurrió que Cerimedo fuera capaz de algo así"
Cadena 3 Rosario
Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, habló desde el hospital con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario luego del ataque a tiros que sufrió en la entrada de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Contó que recibió impactos en la clavícula, el hombro, el brazo y el costado del cuerpo. “Gracias a Dios no me dieron un órgano vital”, expresó. Según relató, logró sobrevivir al ataque porque, tras recibir los primeros disparos, se quedó inmóvil y simuló estar muerta.
La abogada aseguró que nunca imaginó que Cerimedo pudiera estar detrás de un hecho de estas características, pese a que durante la relación había comenzado a mostrar conductas violentas. “Conocí en él un hombre cariñoso, un hombre atento, logró enamorarme, teníamos mucha conversación en común”, contó. Y agregó: “Hasta que empezó a tornarse violento, pero inclusive cuando empezó a tornarse violento, jamás, jamás, jamás se me ocurrió que fuera capaz de algo como lo que hizo”.
FOTO: Nadia Beller, abogada y analista política de 33 años.
Beller sostuvo que durante la relación Cerimedo también le había contado aspectos de su supuesto pasado que le llamaron la atención. “Siempre me dijo, hay cosas que no sabés”, relató. Según su testimonio, él le habría dicho que había sido agente, que había matado gente, que había estado en una guerra y que había desertado. “Eran cuestiones que me hacían ruido, porque no estoy acostumbrada yo a la violencia, pero sin embargo, no lo juzgué”, explicó.
FOTO: Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei.
Las acusaciones sobre la política argentina
Consultada por los vínculos de Cerimedo con el gobierno de Javier Milei, Beller afirmó que escuchó de él referencias a distintos dirigentes y funcionarios. “Era el entorno del presidente”, respondió cuando le preguntaron a quiénes se refería. Y luego señaló: “Cuando habló de la hermana de Milei, entonces ahí sí recuerdo de que me dijo de que en realidad ella era la que tenía toda esta estructura de corrupción”. Se trata de una acusación formulada por Beller que no implica una comprobación independiente de esos hechos.
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La mujer también mencionó a Patricia Bullrich y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sobre la ministra, dijo que Cerimedo le había referido que tenía “muy buena relación” y que “coordinaba con ella”. En cuanto a Villarruel, sostuvo que le había contado que “ellos la anularon como lo anularon a Lara”, aunque admitió que no recuerda otros nombres que él le mencionaba. “Puede ser que haya escuchado cosas, nombres y situaciones, pero al ser la realidad argentina y la gente argentina tan ajena a mi cotidiano vivir, a mis referentes, era algo como que pasaba de largo”, aclaró.
FOTO: Momento del ataque a Beller.
Beller también relató un episodio ocurrido durante su relación en el que, según dijo, encontró dinero dentro de un cajón del departamento de Cerimedo y posteriormente sufrió una agresión física tras discutir con él. “Me encuentro de que estaba lleno de dinero”, contó. Sobre aquella situación, afirmó: “Él empieza a agredirme, recibí un golpe en la cara, me tiró al suelo reiteradas veces”. Dijo que luego recurrió a un periodista porque consideraba que, sin exposición pública, “la policía y la fiscalía no iban a hacer nada”.
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“Me siento muy conflictuada”
La abogada sostuvo además que Cerimedo tenía una fuerte influencia dentro del gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira. “Es el asesor del presidente, pero es el hacedor de todas las funciones del presidente”, afirmó. Como ejemplo, dijo haber publicado un chat en el que, según su interpretación, el consultor le contaba que el mandatario había aceptado cambios en su gabinete. “Él decidía inclusive qué ministros se iban y cuáles se quedaban”, aseguró.
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Sobre el ataque, Beller explicó que había comenzado a investigar información relacionada con un supuesto caso de abuso contra una menor y que recibió mensajes de personas que aseguraban tener pruebas. Según relató, Cerimedo conocía el caso y le habría indicado distintos contactos para acceder a esa información. “Entonces, Fernando, o la gente que mandó Fernando, si es que mandó a alguien, tenían reglas y conocían a las personas que intentaron matarme”, afirmó. Y aclaró: “En caso de que él no las haya mandado mínimamente las conocía, su gente”.
Beller confirmó además que está embarazada de cuatro semanas y contó el conflicto personal que atraviesa después del ataque. “Para mí es muy duro estar embarazada del hombre que intentó matarme”, expresó. Consultada sobre la continuidad del embarazo, respondió: “Por supuesto que se cruzan ideas por la cabeza, pero tampoco es la concepción o la formación familiar o católica que he recibido, me siento muy conflictuada”. La abogada permanece internada y aseguró que, tras sus declaraciones públicas, se reforzó la custodia policial en el hospital.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién es Nadia Beller?
Es la expareja de Fernando Cerimedo, quien sufrió un ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra.
¿Qué le ocurrió a Beller?
Sufrió un ataque a tiros que le provocó heridas en la clavícula, el hombro, el brazo y el costado del cuerpo.
¿Qué relación tenía Beller con Cerimedo?
Beller describió a Cerimedo como un hombre cariñoso que luego mostró conductas violentas durante su relación.
¿Qué acusaciones hizo Beller sobre Cerimedo?
Afirmó que Cerimedo tenía vínculos con el gobierno de Javier Milei y mencionó a varios funcionarios, incluyendo a Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.
¿Cuál es la situación actual de Beller?
Beller está embarazada de cuatro semanas y permanece internada, con custodia policial reforzada tras sus declaraciones.