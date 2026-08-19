El Departamento de Justicia considera amenaza publicación de Comey contra Trump

FOTO: La publicación "86 47" de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

WASHINGTON — El Departamento de Justicia justifica su decisión de procesar al exdirector del FBI, James Comey, al afirmar que una publicación en redes sociales que hizo el año pasado, en la que mostró conchas marinas, puede ser vista como una amenaza hacia el expresidente Donald Trump.

Los fiscales han cuestionado la versión de Comey sobre el hallazgo de las conchas dispuestas en la secuencia numérica "86 47" en una playa de Carolina del Norte. Sostienen que su publicación en Instagram en mayo de 2025 no solo era un intento de promocionar su próxima novela, sino también un mensaje encubierto que podría incitar a sus seguidores a actuar contra Trump.

Los documentos presentados el martes por el gobierno detallan la acusación formal y responden a los intentos de la defensa de desestimar el caso, argumentando que la publicación no constituía una amenaza real y que el procesamiento era retaliatorio.

Los abogados de Comey afirman que los fiscales engañaron a los jueces y presentaron pruebas engañosas, argumentando que Comey no tenía intención de amenazar físicamente a Trump ni conocimiento de que el número 86 pudiera interpretarse como un llamado a la violencia.

Según el diccionario Merriam-Webster, "86" significa "echar" o "deshacerse de". Trump es el 47mo presidente de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia sostiene que la publicación de Comey no puede ser interpretada de otra manera que como un mensaje que podría incitar a la violencia. Dos minutos antes de su publicación, la esposa de Comey le envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de la definición de "86" que decía "deshacerse de o negar el servicio".

"No se puede cuestionar seriamente que un observador objetivo de la publicación de Comey podría leerla con el significado de ‘Maten al presidente Trump’", escribieron los fiscales.

La imagen de las conchas fue publicada días antes del lanzamiento de la novela de Comey, titulada "FDR Drive", donde un fiscal persigue a una figura de extrema derecha que inspira violencia. Tras la controversia generada, el agente editorial de Comey mencionó que la publicación se había "vuelto viral", a lo que Comey respondió que no era su intención, aunque no le molestaría si eso ayudaba a vender libros.

Los fiscales también expresaron dudas sobre la historia de Comey acerca de haber encontrado las conchas durante un paseo, dado que estaban ubicadas a seis kilómetros de su alojamiento, separadas del océano por una duna de arena. Añadieron que no había evidencia de que alguien más hubiera dispuesto, fotografiado o visto las conchas.

Los abogados de Comey han calificado la acusación como parte de una campaña de represalias de Trump, quien despidió a Comey en 2017 mientras él supervisaba una investigación sobre posibles vínculos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia. Desde entonces, Trump ha pedido que Comey y otros críticos sean encarcelados.

El Departamento de Justicia negó las acusaciones de animadversión, afirmando que la decisión de acusar a Comey fue tomada por el fiscal federal y no por orden del presidente o del secretario de Justicia.