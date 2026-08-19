Newell's y los números de Kudelka en el Coloso Marcelo Bielsa

Frank Darío Kudelka transita su segundo ciclo como entrenador de Newell’s y acumula ocho partidos dirigidos en el Coloso Marcelo Bielsa. En esta etapa, el equipo consiguió tres triunfos, cuatro empates y una derrota, con 8 goles a favor y 6 en contra.

En su primer ciclo, entre 2019 y 2021, Kudelka dirigió 20 partidos como local, con 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En ese período obtuvo 33 de los 60 puntos posibles, un 55% de efectividad, con 28 goles a favor y 19 en contra.

Sumando ambos ciclos, Kudelka lleva 28 partidos en el Coloso, con 13 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. En total consiguió 46 de los 84 puntos en juego, un 54% de efectividad, con 36 goles a favor y 25 en contra.

Informe de Gonzálo Calvigioni.