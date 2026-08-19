Newell's y los números de Kudelka en el Coloso Marcelo Bielsa
Él entrenador suma 28 partidos como local en sus dos ciclos al frente de Newell’s, con una efectividad del 54% de los puntos.
19/08/2026 | 10:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Frank Darío Kudelka, DT de Newell's.
Frank Darío Kudelka transita su segundo ciclo como entrenador de Newell’s y acumula ocho partidos dirigidos en el Coloso Marcelo Bielsa. En esta etapa, el equipo consiguió tres triunfos, cuatro empates y una derrota, con 8 goles a favor y 6 en contra.
En su primer ciclo, entre 2019 y 2021, Kudelka dirigió 20 partidos como local, con 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas. En ese período obtuvo 33 de los 60 puntos posibles, un 55% de efectividad, con 28 goles a favor y 19 en contra.
Sumando ambos ciclos, Kudelka lleva 28 partidos en el Coloso, con 13 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. En total consiguió 46 de los 84 puntos en juego, un 54% de efectividad, con 36 goles a favor y 25 en contra.
Informe de Gonzálo Calvigioni.
Lectura rápida
¿Quién es el entrenador de Newell’s?
El entrenador de Newell’s es Frank Darío Kudelka.
¿Cuántos partidos ha dirigido Kudelka en su segundo ciclo?
Kudelka ha dirigido ocho partidos en su segundo ciclo.
¿Cuál es el rendimiento de Kudelka en su primer ciclo?
En su primer ciclo, Kudelka tuvo un 55% de efectividad, con 10 victorias en 20 partidos.
¿Cuántos goles ha anotado Newell’s bajo su dirección?
Bajo la dirección de Kudelka, Newell’s ha anotado 36 goles en total.
¿Cuál es el total de puntos obtenidos por Kudelka en ambos ciclos?
Kudelka ha conseguido un total de 46 de los 84 puntos en juego en ambos ciclos.