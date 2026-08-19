Aumentan los casos de VSR en internaciones, mientras descienden los de influenza

Buenos Aires, 19 de agosto -- La circulación de virus respiratorios en el país se mantiene dentro de lo esperado para esta época del año, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 31. Sin embargo, se ha observado un aumento en los casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR), lo que genera preocupación.

El informe del BEN, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indica que, mientras los casos de influenza y neumonía disminuyen, el VSR ha mostrado una notable predominancia entre los pacientes internados. Esto se relaciona con un incremento de casos de bronquiolitis en menores de 2 años, aunque estos se encuentran dentro de los parámetros esperados en comparación con los últimos cinco años.

Por otro lado, el SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables, registrándose solo 4 detecciones en pacientes graves en el último periodo analizado. Además, las consultas ambulatorias revelan una disminución del 10,9% en la positividad de influenza, que se sitúa en un 10%.

En lo que respecta al VSR, se ha evidenciado un leve aumento, pasando de 21 a 24 casos positivos en las últimas cuatro semanas analizadas. En pacientes internados, se confirmaron 65 nuevos casos de influenza, lo que representa una reducción de 11 casos en comparación con la semana anterior. El VSR sigue siendo el virus predominante en internaciones, con un total de 284 casos positivos notificados durante la SE 31.

Los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años, especialmente en el grupo de 6 a 11 meses, seguido por los de 12 a 23 meses y los menores de 6 meses. La vacunación oportuna es considerada la estrategia de prevención más efectiva.

Por esta razón, el Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado al Calendario Nacional de Vacunación un esquema contra el VSR dirigido a embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de gestación. Esta medida busca que las mujeres transmitan anticuerpos a sus bebés antes de nacer, protegiéndolos durante sus primeros seis meses de vida contra cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

En lo que respecta a la vigilancia genómica del virus de influenza, el Laboratorio Nacional de Referencia ha identificado 5 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (variante K) de Influenza A(H3N2) entre las muestras estudiadas. Desde el inicio del año, se han registrado un total de 382 casos de esta variante, de un total de 476 muestras tipificadas.

Asimismo, se han caracterizado 10 nuevos casos de Influenza B Victoria, elevando el total de casos registrados en el año a 78 muestras positivas. Aunque la Influenza A(H3N2) ha sido el subtipo predominante durante gran parte del periodo analizado, la variante B continúa aumentando su proporción, alcanzando el 60% de los casos en la SE 29.