Ocho candidatos negros buscan ser gobernadores en Estados Unidos, un hito histórico

FOTO: Los estadounidenses solo han elegido a 3 gobernadores negros. Este año hay 8 candidatos en la boleta

ORLANDO, Florida, EE.UU. — A lo largo de su historia de 250 años, Estados Unidos ha tenido solamente tres gobernadores negros, todos ellos hombres y demócratas, incluido el actual gobernador de Maryland, Wes Moore. Sin embargo, este año podría ser diferente, ya que el número de candidatos negros se ha incrementado.

La reciente nominación del representante Byron Donalds por parte del Partido Republicano en Florida ha elevado la cifra a siete candidatos negros provenientes de los principales partidos, que incluyen tanto hombres como mujeres, demócratas y republicanos, quienes competirán en las elecciones de noviembre.

"Estamos en un momento único", expresó Moore, quien también es presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores. Destacó que su condición histórica no es solo una frase para recibir aplausos, sino un desafío que la nación aún enfrenta.

Los candidatos negros generalmente prefieren no centrar su campaña en su raza, sino que se enfocan en su experiencia y propuestas de política pública.

"Florida es una gran meritocracia en Estados Unidos", comentó Donalds a los periodistas tras su victoria, sin hacer referencia a su raza durante su discurso. "Dejaré que ustedes escriban sobre eso", agregó.

No obstante, muchos opinan que es importante contar con una representación más equitativa, considerando la historia del país, que incluye la esclavitud y las leyes Jim Crow, así como sus efectos persistentes.

"No es un secreto que algunos temas en la comunidad afroestadounidense se ignoran y no tienen voz", dijo Aaron Ford, primer fiscal general negro de Nevada y actual candidato demócrata a gobernador. Destacó su enfoque en temas que van desde los derechos electorales hasta la economía.

La republicana Lisa Demuth, primera presidenta negra de la Cámara de Representantes de Minnesota y ahora candidata a gobernadora, comentó que nunca ha dependido de la política identitaria, aunque reconoció el momento histórico que representa.

En Michigan, los republicanos han elegido como candidato a gobernador al representante John James, quien también es negro.

David Paterson, exgobernador de Nueva York, celebró que la lista de candidatos cruce líneas partidistas. "Este es un día en el que demócratas y republicanos podrían unirse y reconocer que estamos avanzando", afirmó.

Los demócratas, por su parte, enfatizan que sus candidatos negros —que incluyen a Keisha Lance Bottoms en Georgia, Jermaine Johnson en Carolina del Sur y David Crowley en Wisconsin— son cruciales, especialmente después de que la Corte Suprema permitió a los estados redibujar distritos legislativos, lo que podría diluir el voto negro.

"Los gobernadores se están convirtiendo en la última línea de defensa ante lo que estamos viendo en Washington", sostuvo Moore.