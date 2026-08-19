Farmear Aura: "La lengua está en constante cambio y no están destruyendo el lenguaje"

El fenómeno de “farmear aura” ya forma parte del lenguaje cotidiano de muchos niños y adolescentes, pero para las generaciones mayores todavía resulta difícil de entender. Para analizar qué hay detrás de estas nuevas expresiones y gestos, Cadena 3 habló con Íñigo Santidrián Solana, filólogo, profesor de secundaria y divulgador lingüístico-cultural, conocido en redes sociales como @profescouter.

Santidrián explicó que estas nuevas formas de comunicación funcionan como códigos de pertenencia entre los jóvenes y, al mismo tiempo, como una manera de diferenciarse de los adultos. “Ahora, por ejemplo, hay una moda que es hacer batallas de farmear aura”, contó, y explicó que pueden entenderse como una suerte de “batallas de gestos”, organizadas y difundidas a través de las redes sociales.

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Para el especialista, este tipo de fenómenos no implica necesariamente un deterioro del lenguaje. “La lengua está en constante cambio”, sostuvo. Y agregó: “No me parece que estén destruyendo el lenguaje. Se cambia, se actualiza, aparece, desaparece. Eso es lo bonito de la lengua también”. En ese sentido, señaló que cada generación incorpora sus propias palabras y expresiones.

El filólogo también destacó la enorme influencia del inglés y de los videojuegos en el vocabulario actual. “Hoy se crean otras palabras, al igual que ustedes en los años 80 tenían otras expresiones”, explicó. Como ejemplo mencionó términos como “farmear” y “ghostear”, construidos a partir de palabras en inglés que fueron adaptadas al español.

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Otro de los aspectos que analizó fue el peso que tienen las redes sociales en la construcción de la identidad juvenil. Santidrián habló del concepto de “looksmax”, relacionado con llevar al máximo la apariencia física, especialmente los rasgos del rostro. “La apariencia física hoy en día para un joven es lo más”, señaló, y vinculó estas prácticas con los gestos, las poses y las formas de mostrarse frente a los demás.

Santidrián también puso el fenómeno actual en perspectiva histórica y recordó que las críticas de los adultos hacia los jóvenes no son nuevas. “Aristóteles ya decía: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen pésimos modales, desprecian a sus adultos y no respetan a sus mayores”, recordó. Para el filólogo, esa frase demuestra que la percepción de que “la nueva generación es la peor” se repite desde hace siglos.

“Cada generación parece que a la generación anterior le ha parecido la peor de la historia”, concluyó Santidrián. Desde su mirada, el desafío no pasa por rechazar los nuevos códigos, sino por entenderlos y acompañar a los jóvenes en una época en la que las redes sociales, los videojuegos y la cultura digital tienen cada vez más peso en la manera de comunicarse.

Entrevista de Alberto Lotuf.