La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 41334 de La Previa se realizó el miércoles 19 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9958, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Ahogado)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41334, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9958, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).
1° 9958
2° 9039
3° 4987
4° 5416
5° 8654
6° 0014
7° 2458
8° 9216
9° 5868
10° 3182
11° 9264
12° 5724
13° 2230
14° 0589
15° 6150
16° 3285
17° 7133
18° 5434
19° 0364
20° 7753
Los resultados de La Previa son esperados con gran anticipación por los jugadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo en particular ha generado un gran interés, especialmente por el número a la cabeza, 9958, que representa una interpretación tradicional muy popular entre los apostadores.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41334 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9958.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Ahogado).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.