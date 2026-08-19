La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

El número de sorteo 41334, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9958, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).

1° 9958

2° 9039

3° 4987

4° 5416

5° 8654

6° 0014

7° 2458

8° 9216

9° 5868

10° 3182

11° 9264

12° 5724

13° 2230

14° 0589

15° 6150

16° 3285

17° 7133

18° 5434

19° 0364

20° 7753

Los resultados de La Previa son esperados con gran anticipación por los jugadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo en particular ha generado un gran interés, especialmente por el número a la cabeza, 9958, que representa una interpretación tradicional muy popular entre los apostadores.