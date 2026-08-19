Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 40%, lo que proporciona un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielo despejado durante la mayor parte del día. La combinación de baja humedad y vientos suaves hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con condiciones similares. El jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Para el viernes 21, la mínima será de 10° y la máxima de 19°, también con cielo despejado. El sábado 22, se espera una mínima de 8° y una máxima de 16°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el domingo 23, la mínima será de 9° y la máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado.