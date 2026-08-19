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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 14°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves. La humedad se mantiene en 70%.

19/08/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 70%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s. La humedad se mantendrá en un 70%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 20 de agosto habrá una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El viernes 21 de agosto se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, también con cielo despejado. Para el sábado 22 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 24 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo nublado.

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