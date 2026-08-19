Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto
Este miércoles 19 de agosto, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 14°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves. La humedad se mantiene en 70%.
FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 19 de agosto
Alertas
No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Salta.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 70%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.
El clima hoy miércoles 19 de agosto
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2.57 m/s. La humedad se mantendrá en un 70%, lo que puede generar una sensación de frescura durante el día. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.
Pronóstico extendido
De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 20 de agosto habrá una mínima de 5° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El viernes 21 de agosto se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, también con cielo despejado. Para el sábado 22 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 24 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con cielo nublado.