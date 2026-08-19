Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 10°. La humedad es alta, con un 93%, y la visibilidad se mantiene en 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el sur (170°) y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 11°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, lo que contribuirá a mantener la sensación de frescura. La humedad elevada y el viento moderado también influirán en la percepción térmica, haciendo que el clima se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan un panorama variado. Para el jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 19°, con moderate rain. El viernes 21 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 16°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 15°, con overcast clouds. Para el domingo 23 de agosto, se pronostica una mínima de 7° y una máxima de 17°, con scattered clouds. Finalmente, el lunes 24 de agosto, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 18°, con cielo despejado.