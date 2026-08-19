Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15° y la humedad se encuentra en un 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para hoy, miércoles 19 de agosto, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.89 m/s. La humedad se mantiene en un 77%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la tarde. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Rosario indica: el jueves 20 de agosto, mínima de 9° y máxima de 20°, con cielo nublado. El viernes 21 de agosto, mínima de 7° y máxima de 15°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, mínima de 5° y máxima de 16°, con cielo nublado. El domingo 23 de agosto, mínima de 8° y máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado.