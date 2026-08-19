Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento sopla adesde el sureste.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para este miércoles 19 de agosto, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán estables, con un valor de. No se esperan precipitaciones durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense presentará mayormente despejado. El jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima dey una máxima de. Para el viernes 21 de agosto, la mínima será dey la máxima alcanzará los. El sábado 22 de agosto, se espera una mínima dey una máxima de. El domingo 23 de agosto, la mínima será dey la máxima de. Finalmente, el lunes 24 de agosto, se prevé una mínima dey una máxima de