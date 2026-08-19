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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 17°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento suaves durante la jornada.

19/08/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14° y una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 58%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para este miércoles 19 de agosto, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 2 m/s. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán estables, con un valor de 1024 hPa. No se esperan precipitaciones durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán se presentará mayormente despejado. El jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de y una máxima de 26°. Para el viernes 21 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 27°. El sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 23°. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 22°. Finalmente, el lunes 24 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 26°.

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