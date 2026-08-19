Aston Villa incorpora al arquero japonés Suzuki y genera incertidumbre sobre Martínez

BIRMINGHAM, Inglaterra — El Aston Villa anunció el miércoles la incorporación del portero japonés Zion Suzuki, procedente del Parma. Este fichaje ha suscitado interrogantes sobre el futuro del arquero argentino Emi Martínez en el equipo de la Premier League de cara a la nueva temporada.

Suzuki, de 23 años, fue el guardameta de la selección japonesa en el último Mundial y se destacó por una memorable atajada ante el brasileño Vinícius Júnior. Su transferencia se concretó en una operación que podría alcanzar los 35 millones de euros (40 millones de dólares), según informó The Athletic.

Martínez, quien fue el arquero titular de la selección argentina campeona en 2022, ha sido la primera opción del Aston Villa durante seis años. Sin embargo, ha estado cerca de dejar el club en las últimas dos pretemporadas. Recientemente, se conoció que la Juventus mostró interés en su fichaje, y el jugador no participó en la derrota del equipo en la Supercopa de la UEFA contra el Paris Saint-Germain la semana pasada.

Suzuki nació en Nueva Jersey, creció en Urawa, Japón, y se trasladó a Bélgica para jugar en el Sint-Truiden en 2023, antes de unirse al Parma al año siguiente.

El Aston Villa logró la Europa League la temporada pasada y terminó en el cuarto lugar de la Premier League, lo que le permite participar en la Liga de Campeones esta temporada.

Reemplazo en el lateral izquierdo

Con la salida de Lucas Digne hacia el Paris Saint-Germain en esta pretemporada, el Aston Villa buscaba un nuevo lateral izquierdo y ha fichado a Matteo Ruggeri. El jugador italiano de 24 años llega procedente del Atlético de Madrid y anteriormente jugó en Atalanta, donde ganó la Europa League. Ruggeri ha sido parte de las selecciones juveniles de Italia, aunque no ha tenido la oportunidad de debutar en la selección mayor.

El primer partido del Aston Villa en la Premier League será contra el Brighton el próximo domingo.