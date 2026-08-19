Se reportan 4 nuevos casos de Mpox en Argentina y el total asciende a 15 en 2026
Los cuatro nuevos casos pertenecen al clado Ib. Dos de ellos tienen antecedentes de viaje a Alemania y Francia, según el Boletín Epidemiológico Nacional.
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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ha comunicado el registro de cuatro nuevos casos de Mpox, todos ellos pertenecientes al clado Ib. De estos, dos individuos manifestaron antecedentes de viaje a Alemania y Francia.
Según el informe de la Agencia Noticias Argentinas, uno de los nuevos casos se origina en Córdoba, otro es residente de San Juan, y dos más provienen de la Provincia de Buenos Aires. Con estos registros, el total de casos confirmados en lo que va del año se eleva a 15.
De los 15 casos confirmados, 8 se reportan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 3 en Córdoba, 2 en la Provincia de Buenos Aires (PBA), 1 en San Juan y 1 en Río Negro. Todos los pacientes han presentado una evolución favorable, sin requerir internación y cumpliendo con el aislamiento domiciliario correspondiente.
A nivel regional, la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que entre las semanas epidemiológicas 1 y 26 de este año se han detectado 677 casos de Mpox en Estados Unidos, 215 en Brasil, 88 en Chile, 69 en México, 39 en Colombia, 35 en Canadá, 16 en Bolivia, 7 en Ecuador y 3 en Perú.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación ha instado a las jurisdicciones a mantener una vigilancia epidemiológica activa y de calidad para facilitar la identificación temprana de los casos.
Los equipos de salud deben estar preparados para sospechar la enfermedad, brindar asistencia adecuada a las personas afectadas e implementar de manera inmediata las medidas de aislamiento y rastreo de contactos.
Es fundamental recabar información sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros provenientes de zonas de circulación viral, así como reconstruir redes de contacto, incluyendo exposiciones sexuales recientes.Agencia NA
Lectura rápida
¿Cuántos nuevos casos de Mpox se registraron?
Se registraron cuatro nuevos casos de Mpox en Argentina.
¿Cuál es el total de casos confirmados hasta ahora?
El total de casos confirmados en el año asciende a 15.
¿Qué clado representan los nuevos casos?
Todos los nuevos casos corresponden al clado Ib.
¿Qué antecedentes tienen dos de los nuevos casos?
Dos de los casos tienen antecedentes de viaje a Alemania y Francia.
¿Qué recomienda el Ministerio de Salud?
Se recomienda mantener una vigilancia epidemiológica activa y de calidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]