FOTO: Se reportan 4 nuevos casos de Mpox en Argentina y el total asciende a 15 en 2026

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ha comunicado el registro de cuatro nuevos casos de Mpox, todos ellos pertenecientes al clado Ib. De estos, dos individuos manifestaron antecedentes de viaje a Alemania y Francia.

Según el informe de la Agencia Noticias Argentinas, uno de los nuevos casos se origina en Córdoba, otro es residente de San Juan, y dos más provienen de la Provincia de Buenos Aires. Con estos registros, el total de casos confirmados en lo que va del año se eleva a 15.

De los 15 casos confirmados, 8 se reportan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 3 en Córdoba, 2 en la Provincia de Buenos Aires (PBA), 1 en San Juan y 1 en Río Negro. Todos los pacientes han presentado una evolución favorable, sin requerir internación y cumpliendo con el aislamiento domiciliario correspondiente.

A nivel regional, la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que entre las semanas epidemiológicas 1 y 26 de este año se han detectado 677 casos de Mpox en Estados Unidos, 215 en Brasil, 88 en Chile, 69 en México, 39 en Colombia, 35 en Canadá, 16 en Bolivia, 7 en Ecuador y 3 en Perú.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación ha instado a las jurisdicciones a mantener una vigilancia epidemiológica activa y de calidad para facilitar la identificación temprana de los casos.

Los equipos de salud deben estar preparados para sospechar la enfermedad, brindar asistencia adecuada a las personas afectadas e implementar de manera inmediata las medidas de aislamiento y rastreo de contactos.

Es fundamental recabar información sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros provenientes de zonas de circulación viral, así como reconstruir redes de contacto, incluyendo exposiciones sexuales recientes.