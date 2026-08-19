El gusano barrenador afecta las adopciones de mascotas en Texas y amenaza a miles de animales

Las adopciones de perros y gatos en Texas se encuentran en una situación crítica debido a los esfuerzos por controlar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un insecto que ha cruzado la frontera desde México hacia Estados Unidos por primera vez en seis décadas. Este escenario ha generado un riesgo inminente de sacrificio para miles de animales que aguardan ser adoptados.

El gusano barrenador representa una amenaza no solo para los animales, sino también para la industria de la carne de res en el país, valorada en 113.000 millones de dólares. Como resultado, las autoridades federales han cerrado la frontera al tránsito de ganado y han restringido el traslado de mascotas desde las áreas afectadas de Texas hacia otros estados, lo que ha conducido a un hacinamiento alarmante en los refugios que dependen de las adopciones para operar.

"La situación ha complicado las cosas, tanto para los pequeños rescates como para los refugios más grandes", comentó Mia Bendixsen, directora ejecutiva de la Texas Humane Legislation Network, que promueve leyes de bienestar animal. "La falta de espacio en los refugios está llevando a un aumento de sacrificios, lo cual es inaceptable".

El gusano barrenador pone huevos que se convierten en larvas que consumen tejido en las heridas de mamíferos. En Texas y en el sureste de Nuevo México, se han reportado infecciones en perros, lo que ha llevado a 44 estados a restringir el traslado de mascotas desde las zonas infestadas. Esta situación ha creado dificultades significativas para los refugios de Texas, que normalmente envían miles de animales a otros estados cada año.

Un ejemplo es el Gulf Coast Humane Society en Corpus Christi, que no ha podido trasladar perros rescatados a Nueva York durante semanas. Esto ha hecho que la población del refugio aumente de 325 a casi 450 animales. "Hemos tenido que crear más espacio en nuestras áreas de ejercicio al aire libre mientras esperamos que se levanten las restricciones", indicó el refugio.

A medida que las restricciones se vuelven más severas, el refugio ha tenido que tomar decisiones difíciles. "Si no podemos recibir animales de refugios municipales, debemos sacrificar a más animales", añadieron.