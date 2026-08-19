Central ante Corinthians: la duda de Almirón en defensa y las alternativas que analiza

Rosario Central tiene prácticamente definido el equipo para la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque Jorge Almirón mantiene una duda en defensa. Se trata de Emanuel Coronel, quien sufrió un golpe en el tobillo derecho durante el partido ante Barracas Central y será esperado hasta último momento para saber si puede estar desde el arranque en San Pablo.

Si Coronel no llega en condiciones, el entrenador analiza dos alternativas. Una es el ingreso de Elías Verón, quien fue titular ante Barracas, mientras que la otra contempla la entrada de Facundo Mallo y un corrimiento de Ignacio Ovando al lateral derecho. El juvenil ya ocupó esa posición en otras oportunidades, tanto desde el comienzo como durante los partidos.

En el mediocampo también habría una modificación respecto del último encuentro: Federico Navarro aparece como principal candidato para acompañar a Ibarra, en lugar de Vicente Pizarro, quien fue titular ante Barracas. El resto de la formación estaría prácticamente definida para el duelo de este jueves ante Corinthians, en una revancha que tendrá a Central buscando avanzar a los cuartos de final.