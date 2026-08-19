Central ante Corinthians: la duda de Almirón en defensa y las alternativas que analiza
La presencia de Emanuel Coronel está en duda por un golpe en el tobillo derecho sufrido ante Barracas Central. Si no llega en condiciones, Jorge Almirón analiza alternativas para la defensa, mientras que Federico Navarro aparece como opción para el mediocampo.
19/08/2026 | 14:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Emanuel Coronel, jugador de Rosario Central.
Rosario Central tiene prácticamente definido el equipo para la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque Jorge Almirón mantiene una duda en defensa. Se trata de Emanuel Coronel, quien sufrió un golpe en el tobillo derecho durante el partido ante Barracas Central y será esperado hasta último momento para saber si puede estar desde el arranque en San Pablo.
Si Coronel no llega en condiciones, el entrenador analiza dos alternativas. Una es el ingreso de Elías Verón, quien fue titular ante Barracas, mientras que la otra contempla la entrada de Facundo Mallo y un corrimiento de Ignacio Ovando al lateral derecho. El juvenil ya ocupó esa posición en otras oportunidades, tanto desde el comienzo como durante los partidos.
En el mediocampo también habría una modificación respecto del último encuentro: Federico Navarro aparece como principal candidato para acompañar a Ibarra, en lugar de Vicente Pizarro, quien fue titular ante Barracas. El resto de la formación estaría prácticamente definida para el duelo de este jueves ante Corinthians, en una revancha que tendrá a Central buscando avanzar a los cuartos de final.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará la revancha ante Corinthians?
Rosario Central tiene casi definido su equipo, a la espera de la decisión sobre Emanuel Coronel.
¿Quién es la duda en defensa?
Emanuel Coronel es la duda debido a un golpe en el tobillo derecho.
¿Cuándo se jugará el partido?
El duelo será este jueves ante Corinthians.
¿Qué cambios se contemplan en el equipo?
Se analiza el ingreso de Elías Verón o Facundo Mallo, con Ignacio Ovando moviéndose al lateral derecho.
¿Quién podría reemplazar a Vicente Pizarro en el mediocampo?
Federico Navarro es el principal candidato para acompañar a Ibarra.