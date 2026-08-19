River Plate se prepara para el desafío en Bogotá: cambios clave en la defensa

FOTO: Almada fue titular y disputó 80 minutos en su debut en River.

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- En el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, River Plate se medirá este miércoles a las 21.30 contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, donde el entrenador Eduardo Coudet deberá realizar varias modificaciones en su alineación.

La ausencia más notable será la de la defensa, que se verá completamente alterada por las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Montiel sufrió una sobrecarga en el aductor izquierdo durante el reciente triunfo 2-0 frente a Argentinos Juniors, mientras que Acuña sigue en proceso de recuperación tras un desgarro en el isquiotibial derecho.

Ante estas bajas, Coudet planea utilizar a Martínez Quarta como lateral derecho, con Otamendi y Rivero como zagueros centrales, y al juvenil Facundo González como lateral izquierdo. La situación se complica aún más para el director técnico, dado que Giovanni González y Francisco Ortega, que podrían haber sido opciones, no fueron inscriptos para esta fase del torneo.

En el mediocampo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada conformarían el eje, mientras que Tomás Galván podría iniciar el encuentro, en parte debido a la situación de Thiago Almada, quien, tras haber jugado 83 minutos ante Argentinos, podría ser preservado por el desgaste acumulado.

Más adelante, se espera que Ángel Correa y Joaquín Freitas sean titulares, ambos han mostrado un creciente protagonismo en la ofensiva del "Millonario". Correa llega al partido con confianza, tras haber anotado uno de los goles en la victoria reciente ante Argentinos Juniors, que rompió una racha negativa de seis derrotas consecutivas.

El encargado de la delantera será Rafael Santos Borré, quien disputará un encuentro especial en su país natal. Borré reemplazará a Lucas Beltrán, que no fue incluido en la lista para la Copa Sudamericana y no viajó con el equipo a Bogotá.

Con estas modificaciones, el equipo que saltará al campo podría ser: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

River Plate buscará un resultado positivo en la altura de Bogotá antes del partido de vuelta, programado para el próximo miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental, donde el equipo deberá afrontar un desafío defensivo crucial.