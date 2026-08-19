McIlroy cuestiona el aporte de Rahm y DeChambeau a LIV Golf en medio de su crisis financiera

Scottie Scheffler no se opone al regreso de los jugadores de LIV Golf que optaron por la liga saudí, pero sugiere que deberían enfrentar sanciones. Por su parte, Rory McIlroy expresó que podría haber una unificación en el futuro, aunque se mostró cauto al evaluar el valor que jugadores como Jon Rahm y Bryson DeChambeau aportarían al PGA Tour.

"Quiero decir, yo sostendría que ¿han aportado valor a LIV?", cuestionó McIlroy en el marco del BMW Championship.

La situación de LIV Golf es incierta, dado que el evento de esta semana, realizado cerca de Indianapolis, representa el último torneo de una liga que ya no cuenta con el financiamiento del fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí.

El director ejecutivo de LIV, Scott O'Neil, había planeado brindar una actualización sobre el futuro de la liga, que mantiene un acuerdo con un inversor principal y tiene intenciones de reformar su operación.

Brooks Koepka fue el primer jugador en regresar al PGA Tour este año, con condiciones que limitan su participación en eventos emblemáticos de 20 millones de dólares a menos que cumpla ciertos requisitos, incluyendo el pago de 5 millones de dólares a organizaciones benéficas. La sanción impuesta por el tour se estima en 50 millones de dólares o más.

Posteriormente, el tour extendió un acuerdo similar a Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith, quienes son campeones de majors desde el surgimiento de LIV en 2022.

"Cuando hablamos de los mejores jugadores, LIV tiene a algunos que son realmente buenos. La profundidad de nuestro tour es incomparable, pero los niveles más altos de LIV Golf definitivamente incluyen jugadores que aportarían valor al tour, y son competidores a los que me encanta enfrentar", afirmó Scheffler.

McIlroy agregó que la definición de las sanciones dependerá del director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp. A lo largo de los años, McIlroy ha sido un crítico abierto de LIV, aunque ha moderado su discurso, sugiriendo en febrero de 2025 que los jugadores deben encontrar una forma de reintegrar a aquellos que se marcharon.

El miércoles, McIlroy se mostró más reticente, subrayando que los mejores jugadores tuvieron su oportunidad de regresar a principios de año, insinuando que cualquier oferta futura podría no ser tan atractiva como la que recibió Koepka.